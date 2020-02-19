Клиенты утекают из банков к управляющим – События – Finversia (Финверсия)

19 февраля в московском отеле Ararat Park Hyatt, представители управляющей компании «Альфа-Капитал» уже традиционно подвели итоги года на российском рынке управления активами, который показал рекордный рост.

«2019 год войдет в историю российского рынка управления активами, как один из самых ярких и успешных», — начала мероприятие Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал». По её словам, успеху рынка способствовали два основных фактора: рост фондового рынка (+28% за год на рынке российских акций) и постоянное снижение ключевой ставки Банком России, а, следовательно, и доходности банковских депозитов. «Такое удивительное сочетание управляющие компании ждали десятилетиями», — поделилась радостью Ирина Кривошеева. Именно это и привело к массовому перетоку клиентов из депозитов в альтернативные инструменты инвестирования.

В итоге, к концу прошлого года индустрия управления активами приблизилась к отметке в 8 трлн рублей. Из них 1,2 трлн рублей приходится на инвестиции физических лиц. Чистый приток средств граждан на рынок управления активами за 2019 год оценивается в 200 млрд рублей. Всего клиентами управляющий компаний на текущий момент являются более 3,5 млн человек. Что касается рынка ПИФов, то на конец прошлого года он составил 440 млрд рублей, а уже с начала 2020 года пополнился еще на 40 млрд рублей. «Рынок удивляет. 54% роста за год – вряд ли какой-то из других финансовых рынков может похвастать подобными темпами», — прокомментировала эти показатели гендиректор «Альфа-Капитал».

Говоря о стратегии своей компании, Ирина Кривошеева подчеркнула, что и в этом году «Альфа-Капитал» будет рассматривать возможность «точечных приобретений на рынке». Напомним, что в прошлом году компания сообщила о покупке УК «КапиталЪ Управление активами» и трех интервальных паевых инвестиционных фондов с суммарными активами около 3 млрд рублей. «Мы заинтересованы в покупке не юридических лиц, но инвестиционных фондов, которые содержат нормальную клиентскую базу», — подчеркнула Ирина Кривошеева.

Пресс-завтрак Альфа-Капитал​

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Кроме того, она рассказала о некоторых законодательных инициативах компании, о которых в настоящий момент идут переговоры с регулятором. В частности, «Альфа-Капитал» предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счета, который позволит гражданам копить на пенсию. «У нас есть одна, но пламенная, страсть – это участие управляющих компаний в пенсионной реформе, в предложении нового продукта, чтобы клиенты могли формировать долгосрочные накопления. Рабочее название этого инструмента – ИПС (индивидуальный пенсионный счет). Давайте сделаем понятный инструмент на базе ИИС, к которому все привыкли, но более долгий и с добавленной льготой», — призвала Ирина Кривошеева.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, не смог обойти стороной «фактор Китая». Он отметил, что наиболее простая вещь, которую можно оценить, это воздействие на сырьевые рынки. Потребление нефти Китаем, по разным оценкам, может упасть на 3 млн баррелей в сутки. «Это примерно 3% мирового потребления нефти. А гораздо меньший профицит предложения в 2014 году привел к падению цен на нефть со $100 до $40-50. И если мы, в действительности, увидим прогнозируемое снижение нефти, то для рынка это станет серьезной проблемой», — подчеркнул он. Владимир Брагин добавил, что ОПЕК+ не сможет аналогичным образом сократить предложение нефти, поскольку это серьезно повлияет на её долю рынка.

Сравнив последствия торговой войны между Китаем и США с потенциальными последствиями коронавируса, Владимир Брагин отметил, что во втором случае пострадает не просто китайский импорт в США, но в целом мировая торговля. «Поэтому первая реакция рынков на коронавирус была вполне оправданна», — сказал он. Эксперт также подчеркнул, что «фактор Китая» — не единственная причина замедления мировой экономики. «Фундаментально глобальная экономика вошла в цикл замедления, которой будет продолжаться», — констатировал он.

Москва.

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