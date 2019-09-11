Китай отменит дополнительные пошлины на лекарства и смазки из США :: Экономика :: РБК

Экономика ,

11 сен, 10:52

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Китай отменит дополнительные пошлины на лекарства и смазки из США

Решение вступит в силу со следующей недели и будет действовать на протяжении года. По подсчетам экспертов, к началу 2020 года мировая экономика потеряет от торговой войны Китая и США до $850 млрд

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Министерство финансов Китая опубликовало список из 16 категорий товаров из США и Канады, которые больше не будут облагаться дополнительными пошлинами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.

«С одобрения Госсовета комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров», — указывается в сообщении.

Товары разделили на две группы и два отдельных документа. По какому принципу, не уточняется. В первом списке (.pdf) — креветочная икра, смазочные масла и средства, рыбная мука для кормления скота, лекарства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, различные технические смазки, минеральное масло и другие товары. Во втором (.pdf) — некоторые виды смазочных масел, сыворотка для скота и изопарафиновые растворители.

Документ вступит в силу 17 сентября и будет действовать на протяжении одного года. Уже оплаченные сборы по первому списку товаров Пекин возместит Вашингтону. Для получения компенсации предприятия-импортеры должны в течение шести месяцев обратиться в таможенные органы. Компенсация по товарам из второго списка производиться не будет.

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