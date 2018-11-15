Картина делового дня 15 ноября: миллиард Нафтогаза, недовольство МВФ и отказ Приватбанка от валютных депозитов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 15 ноября.

Главное

МВФ назвал принятие госбюджета-2019 главным условием для начала новой программы, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс. По его словам, ожидается, что совет директоров рассмотрит программу позже, в этом году, после выполнения этих предварительных условий, а именно – утверждения госбюджета на следующий год.

Рост экономики Украины замедлился, свидетельствуют данные Госстата. ВВП Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале такой рост составлял 3,8%, в первом – 3,1%. Госстат уточняет, что в отношении к предыдущему, второму кварталу, экономика страны добавила 0,4% (с учетом сезонного фактора).

МВФ недоволен уровнем золотовалютных резервов Украины. По словам постпреда МВФ в Украине Йосты Люнгмана, Международный валютный фонд считает все еще недостаточным для поддержания макростабильности текущий уровень резервов в $18 млрд. «Для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд», – сказал он. В этом контексте Фонд считает правильной политику Национального банка по покупке валюты в резервы.

Нафтогаз отказался от выпуска евробондов на $1 млрд, сообщил представитель иностранного банка. По его словам, ориентир доходности был заявлен на уровне 10,9% годовых. Выпуск бумаг планировался на $500 млн. Однако этого не смогли собрать, отметил источник. В Нафтогазе объяснили такой отказ волатильностью рынков. В компании считают, что в условиях нестабильности рынка размещение еврооблигаций является нецелесообразным. Компания планирует вернуться к вопросу размещения евробондов на внешних рынках при более благоприятных условиях.

МВФ и Всемирный банк считают слабым прогресс Украины в борьбе с коррупцией. «Ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния», – сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман, отметив при этом действительно «существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов». Остроту вопроса подчеркнула также директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, «высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права – это то, что сдерживает инвесторов».

Новости компаний и рынков

Украина продала часть имущества Газпрома в Донецке, сообщил российский монополист в своем отчете. «22 августа в рамках аукциона осуществлена принудительная продажа принадлежащих компании Газпром 40% акций Института ЮжНИИгипрогаз», – сообщил Газпром. Продажа имущества состоялась в рамках принудительного взыскания с Газпрома штрафа АМКУ в 172 млрд грн.

Инвестфонды Порошенко и Кононенко продали Кузню на Рыбальском, совместно сообщили инвестфонды. Прайм Эссетс Капитал и ВИК подписали пакет документов о продаже Завода Кузня на Рыбальском с новым владельцем – компанией Эвинз лимитед из группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко. В Администрации президента отмечают, что эту сделку «следует рассматривать как один из шагов реализации задекларированного Порошенко намерения полностью отделить бизнес от политики».

В оккупированном Крыму решили продать «национализированный» филиал Укртелекома Рината Ахметова. За соответствующие изменения в план приватизации проголосовали «депутаты» крымского оккупационного «парламента». Размер уставного капитала (100% акций) предприятия Крымтелеком определен в более 1,3 млрд рублей (около 532 млн грн). Крымтелеком создали в феврале 2015 года на базе крымского филиала Укртелекома, принадлежащего Ринату Ахметову. После аннексии Крыма ему почти год удавалось удерживать контроль над предприятием, затем оно было «национализировано» оккупационными властями.

PepsiCo открывает в Украине производство чипсов, сообщила пресс-служба компании. PepsiCo запускает линию по производству чипсов на действующем заводе в Николаевской области. Сейчас компания производит чипсы Lay’s в Польше. Чипсы будут производится из картофеля, выращенного в Украине. Ежегодная потребность производства в картофеле особых «чипсовых» сортов составляет около 40-60 тыс. тонн. Линия будет запущена в работу к середине 2019 года.

Нацбанк протестирует сегмент розничного кредитования, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, объем кредитования населения растет второй год подряд, темпы прироста чистых гривневых кредитов физлицам составляют 38%. «Мы не можем не обращать внимания на рост этого сегмента», – сказала она, уточнив, что НБУ планирует провести стресс-тестирование в 2019 году.

Украина войдет в ТОП-10 экспортеров молочной продукции в мире в 2018 году, заявил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк со ссылкой на предварительные статданные. По его словам, «надои растут, продуктивность животных растет, что является хорошим трендом, который нужно поддержать в следующем году». По его словам, МинаАП в 2019 году сохранит систему государственной поддержки АПК и учтет «ошибки, допущенные в этом году».

Укрзализныця запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на евроколее, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, регулярное сообщение между городами планируют запустить ближайшим временем. В планах следующее направление – в Словакию, о чем Омелян недавно договорился со словацким коллегой.

Ощадбанк выдал рекордное количество автокредитов, сообщили в пресс-службе банка. С начала 2018 года банк выдал более 1,3 тыс. кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 700 млн грн. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре госбанк вышел на рекордный уровень выдачи автокредитов – до 200 кредитов в месяц. Ощадбанк занимает четвертое место на рынке кредитования автомобилей.

Николаевский ж/д вокзал намерены отдать в «частные руки», сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министерство по результатам переговоров с Укрзализныцей определило вокзал возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства. По словам Омеляна, сейчас нужно решить, каким образом будет эта концессия: или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера.

Цифра дня

$1 млрд

Составил убыток сервиса по заказу такси – компании Uber по итогам работы в третьем квартале 2018 года в сравнении с $891 млн тремя месяцами ранее.

Цитата дня

Заместитель главы правления Приватбанка Галина Пахачук о планах финучреждения сократить до минимума объемы валютных депозитов:

«Мы умышленно установили очень низкие ставки по валютным вкладам, чтобы «вытеснить» их из банка. Поэтому в скором времени ждите нашу валюту в других коммерческих банках».

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

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