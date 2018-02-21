Как офлайн боролся с онлайном и кто победит — Владислав Чечеткин, «Розетка»

21 Февраля, 2018

12:00

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Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин на конференции Modern Retail Forum рассказал о том, как компания работает в офлайне, почему в интернете больше не самые низкие цены и какой будет торговля в будущем. Редакция AIN.UA выбрала самые интересные цитаты из репортажа Retailers.ua.

Офлайн против онлайна

Два года назад «Розетка» стала маркетплейсом. Сегодня, по словам Чечеткина, на площадке 2,5 млн уникальных товаров. «У Amazon 38 млн, мы стремимся к этому показателю», — подчеркнул он. Быстрее всего развиваются новые категории товаров: одежда, товары для детей и химия. Сегодня более 50% товаров на сайте — не электроника.

В декабре на сайт Rozetka.ua зашли 75 млн посетителей, компания продала 3 млн уникальных товаров. В январе трафик был на 20% меньше.

Все было очень хорошо, но в 2014 году большие игроки почувствовали конкуренцию со стороны интернета, и с тех пор, по словам Чечеткина, проводят политику «договорняков» и давления на производителей. Они вынудили вендоров устанавливать рекомендованные розничные цены, по которым должны продавать все. «То есть офлайн диктует вендорам, сколько он хочет зарабатывать», — пояснил Чечеткин.

«Сегодня большие усилия и офлайна, и онлайна направлены на то, чтобы обмануть вендора и продать дешевле, чем он того требует. При этом для онлайн-ритейла плохо то, что офлайн имеет большую маржу от вендора и может дешевле продавать товар, — рассказал основатель «Розетки».

Будем честны. То, что в интернете дешевле, уже не совсем правда. Большое количество брендов дешевле в офлайне.

Это противостояние в свою очередь привело к расцвету контрабанды на украинском рынке. «По некоторым корейским производителям от 30% до 70% — это контрабанда без каких-либо налогов. Очень большой разрыв, и я уповаю на то, что вендоры прозреют», — говорит Чечеткин.

Как «Розетка» развивает офлайн

У «Розетки» развито как онлайн, так и офлайн-присутствие. «Все восприняли открытие магазина на Петровке как первый офлайн-магазин Rozetka. На самом деле это не так. У Rozetka со второго дня основания было офлайн-присутствие. У нас был офис площадью 100 кв. м. Это было подвальное помещение на Подоле, но все-таки мы уже были не просто онлайн-магазином — мы были «живыми»», — говорит Чечеткин.

В 2008 году у «Розетки» появился первый магазин площадью 120 кв. м. Второй, на 160 кв. м, открыли летом того же года, но в октябре закрыли — продажи точки упали на 37%. По словам Владислава, это было самое большое падение в истории Rozetka.

В 2012 году открылся магазин «Розетки» на Подоле площадью 2000 кв.м, а в 2015-2016 годах компания уже испытывала нехватку площадей, пока в 2017 году не нашли подходящий по размеру объект — так появилась Rozetka на Петровке.

«Для нас это по-прежнему эксперимент. Этот формат лучше, чем был до сих пор, но все еще много чего не доделано».

В магазине оборудовано 90 точек выдачи, есть электронное табло, а места операторов сделаны таким образом, чтобы на них одновременно могли работать до восьми человек. Это позволяет справляться с обслуживанием большого количества покупателей в горячий сезон.

В лучшие дни люди совершают более 15 000 покупок в магазине «Розетка». При этом примерно 50% продаж в магазине осуществляют люди, которые пришли и купили с витрины. Для остальных 50% это точка выдачи.

Кто победит

В большом количестве категорий, особенно для молодежи, по мнению Чечеткина, доля офлайна туманна. Тем не менее, офлайн борется и изобретает разные способы выжить. Никто не знает, какая доля продаж будет приходится на офлайн, однако очевидно, что он не исчезнет.

«Возможно, мы совместно придумаем новый канал. Но в любом случае мы должны продавать везде, где мы можем продавать. Я не самый большой специалист в офлайне, но мы учимся», — подытожил Чечеткин.

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