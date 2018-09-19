Как электронная коммерция открывает двери в большой бизнес

На полях Евразийского женского форума обсудили тему продвижения товаров и услуг в социальных сетях и на онлайн-площадках

Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Второй Евразийский женский форум, участие в котором подтвердили представители власти, бизнеса и общественных организаций из 120 стран мира. Основные мероприятия пройдут 20-21 сентября, однако стартовый день также отметился знаковыми сессиями и круглыми столами. Франчайзинг, социальное предпринимательство, экспорт товаров и услуг за границу — эти темы вызвали оживленные споры и вышли за пределы обсуждения в лекториях.

Одной из самых полезных назвали дискуссию «Женщины в электронной коммерции», посвященную торговле на онлайн-площадках и в социальных сетях. Спикеры отметили, что бизнес-леди зачастую сложно вывести свое дело на международный уровень — в том числе, из-за высоких транзакционных издержек или плохого знания иностранного языка. И в этом случае электронную коммерцию можно считать мощнейшим инструментом для расширения возможностей.

Приведенные цифры (объемы электронной торговли в одном секторе В2В выросли с $5,8 млрд в 2013 году до $7,6 млрд в 2016 году) наглядно продемонстрировали, что электронные торговые площадки помогают в несколько кликов рассказать о своей продукции всему миру. Кроме того, электронные инструменты значительно снижают издержки при выходе МСП на новые рынки.

К обсуждению представили несколько ключевых вопросов:

— Использование цифровых инструментов для расширения бизнеса;



— Возможности электронной торговли для женского предпринимательства: национальный и международный уровень;



— Продвижение социально значимых товаров по каналам электронной коммерции: с чего начать?



— Цифровая грамотность женского бизнеса: фактор масштабирования лучших бизнес-моделей.



Как работать с маркетплейсами

Анна Нестерова, председатель совета директоров электронной торговой площадки Global Rus Trade, руководитель от России рабочей группы Делового совета БРИКС по цифровой экономике, открыла круглый стол позитивным примером.

— Сейчас существует огромное количество интернет-ресурсов, помогающих продать любые товары или услуги. Можно разместить рекламу в соцсетях или яндексе, сотрудничать с интернет-магазинами или создать собственный с помощью несложных конструкторов. Можно выбрать способ оплаты и способ доставки. Можете найти партнера по бизнесу, не выходя из дома. Изучить о нем доступную в интернете информацию, пообщаться по скайпу и скачать необходимые формы для заключения договора. Удобно? Как человек, возглавляющий собственный бизнес более 15 лет, отвечаю — еще бы! — сообщила госпожа Нестерова. — Используйте SEO-продвижение, это незаменимый инструмент в современном бизнесе. Изучите электронные торговые площадки — так называемые, маркетплейсы. Они предназначены для продажи товаров и услуг конечным потребителям (сектор B2C) и другим компаниям, например, дистрибьюторам (сектор B2B). Еще есть сектор C2C, как Ярмарка мастеров. Чаще всего на маркетплейсах вы можете разместиться бесплатно — базовый пакет. При покупке платного пакета, вам становятся доступны дополнительные услуги по продвижению: размещение рекламы на площадке в разных местах, ваши товары или услуги появляются выше в выдаче в каталоге, возможность разместить продукцию в нескольких категориях и т.д. Это дешевле и во многих случаях эффективнее, чем разработка собственного интернет-магазина. А уж тем более дешевле поездок на выставки, переговоры, другие мероприятия для поиска партнера. Ведь регистрируясь на маркетплейсах, вы попадаете на витрину, которую видят все пользователи электронной торговой площадки.

Лучшим описанием возможностей электронной коммерции спикер считает реальные истории успеха. Например, Синнамоны Майлз.

— Она шила одежду для кукол своей дочки и ее подруг. Когда она выложила товары на электронной торговой площадке, оказалось, что качественная одежда для кукол очень востребована. Благодаря большому количеству заказов, Синнамон смогла не только открыть собственный магазин, но и выпустить несколько тиражей своей книги по шитью и кройке. Сейчас ее компания зарабатывает на игрушечной одежде до $600 тысяч в год. Другим успешным примером можно назвать Фаи Ода из Японии. Она начала делать бижутерию будучи студенткой. Однако быстро поняла, что хочет заниматься ювелирным делом. Фаи обучалась по книгам и видео, а, накопив деньги с первых заказов на Etsy, прошла краткие курсы. Сегодня ее клиенты находятся по всему миру.



Успешные истории есть и в России. Светлана Творогова получила технологию литья манекенов от своих родителей. Она усовершенствовала модели манекенов с помощью 3D сканированию реальных людей, чем мгновенно завоевала мировой рынок благодаря качеству и инновационной составляющей производства. Сейчас компания представлена на 3 международных онлайн площадках, каждая из которых приносит большое количество заказов со всего мира.

— Наша В2В площадка была создана в 2015 году. На сегодняшний день у нас зарегистрировано свыше 2000 компаний из 77 стран мира. Из них 2/3 – это малые и средние компании. У одних вообще нет дополнительных средств и персонала для поездок на выставки, форумы и другие российские и международные мероприятия для поиска новых партнеров. Другие регистрируются у нас на площадке и используют ее, как дополнительный канал их продвижения на внутренних и внешних рынках. Сейчас мы сосредотачиваемся на продвижении социально-значимых товаров, — пояснила Анна Нестерова.

Выход на новый уровень

Другой пример привела участникам круглого стола Екатерина Краскина, председатель общественной организации «Владимирский областной клуб Мастеров» и Владимирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

— Сейчас «Владимирский областной клуб мастеров» объединяет более 300 ремесленников региона, это и любители и профессионалы. Проще говоря, портал решает проблему коммуникации мастеров и покупателей. Это, можно сказать, витрина для мастеров, которые стремятся превратить хобби в бизнес. И у нас есть десятки примеров того, как люди вышли на новый уровень, получили постоянных клиентов благодаря этой площадке.

— Не стоит забывать, что на данном этапе почти треть населения России использует интернет для заказа товаров и услуг, — дополнила коллег Антонина Левашенко, руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР. — Это отличная возможность заявить о себе. Да, существуют некоторые проблемы у пользователей этой площадки, однако для каждой из них есть решение. Например, в сфере налогового регулирования люди сталкиваются со сложностями возврата НДС. В области логистики — с высокой стоимостью почтовых отправлений. В нише защиты прав потребителей — электронная коммерция создает риски для потребителей в связи с покупкой товаров и услуг в Интернете, где покупатель выбирает товар/услугу, основываясь на информации, приведенной на сайте. Какие есть предложения? Например, обеспечить возможности возврата НДС в сегменте B2C за счет использования деклараций Всемирной почтовой организации (определение порядка обмена информацией между Почтой России, ФТС, ФНС). Заключить соглашение Почтой России с зарубежными почтовыми службами с целью снижения тарифов. Или принять руководство для электронных торговых площадок по защите прав потребителей, основанное на стандартах ОЭСР.

— Национальные площадки электронной торговли — это возможность снизить процент теневого малого и среднего бизнеса, уровень которого достаточно высок у нас в стране, — подвела итог Мария Богданова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Ставропольского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Выходя на такую площадку, у предпринимателей появляется масса вариантов для развития своего дела, при этом сохраняя законный юридический статус.

Каждый из спикеров согласился, что тема стоит углубленного изучения, а сама электронная коммерция скрывает массу возможностей.

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