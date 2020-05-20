Кабмин разрешил возобновить работу транспорта. Названы сроки и условия. Транспорт, Экономика

С 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также начнут осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания Кабинета министров.

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«Сегодня правительство одобрило решение, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация идет на спад и это подтверждается соответствующими признаками, с 22 мая ослабляется карантин и может постепенно возобновляться работа транспорт», — отметил министр.

По его словам, уже с этой пятницы возобновятся регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. А с 25 мая разрешается перевозка пассажиров в метро, но при обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности: масочного режима, температурного скрининга, постоянной дезинфекции и т.д.

«Однако, если это перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Вместе с тем, с 15 июня разрешается принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

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20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

Юрий Тарасовский





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