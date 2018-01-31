Итоги 14.01: Подорожание проезда, авиа-ЧП в Турции

Фото: Владимир Филиппов В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве подорожал проезд в маршрутках

В Киеве подорожал проезд в частных маршрутных микроавтобусах – часть перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, еще часть обещают сделать это с 15 января. Как указано в пояснительных записках в салонах маршруток, подорожание было вынужденным и объясняется ростом цен на топливо и запчасти.

В Нацполиции предложили создать открытый реестр педофилов

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о необходимости создать открытый реестр педофилов.

“Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия, согласно действующему законодательству, настолько гуманная, что позволяет делать им это снова. На очереди внесение изменений относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов”, – подчеркнул он.

По словам Аброськина, это поможет обезопасить украинских детей от преступников. Такой реестр уже существует в Польше.

В Турции самолет выкатился с полосы и чуть не упал в море

В аэропорту турецкого города Трабзон самолет Боинг-737 компании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море.

На борту лайнера, летевшего из Анкары, находились 162 человека. Их всех эвакуировали.

Во французском детском питании нашли сальмонеллу

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 млн банок детского питания из 83 стран из-за подозрений в заражении сальмонеллой. Руководство компании готово сотрудничать со следствием, предоставить все необходимые данные.

Во Франции от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей.

Украина открыла в Китае три визовых центра

Украина открыла визовые центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, которые начнут работать 15 января, сообщили в посольстве Украины в Китае.

В ведомстве открытие центров объясняют тем, что “путешественники из Китая в Украину составляют значительное количество”.

В США предложили помощь Украине в создании Службы финрасследований

Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

В FinCEN заявили, что будут “активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства”, добавил глава Минфина.

Евросоюз запретил въезд на три года российскому политологу

Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина Тегель.

“По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года”, – сказал он.

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По материалам:

Корреспондент.net