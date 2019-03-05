история GetYourGuide, Klook, Must2Go — Истории на vc.ru

Почему стартапы в сфере туризма подходят для венчурной модели финансирования и какое будущее у этого сегмента бизнеса

В 2018 году произошел скачок венчурных инвестиций на мировом рынке. По сравнению с 2017 годом, инвестиции выросли на 32,2% и достигли $99 млрд. Самые популярные направления для вложений — финтех, искусственный интеллект и цифровые технологии в здравоохранении.

За этими сферами следуют электронная коммерция, образование и путешествия, причём сферу туризма многие финансовые издания определяют как трэвелтех. В ней работают технологически ориентированные компании, предлагающие услуги и продукты, связанные с бронированием, поиском развлечений, отзывами и рекомендациями.

Сегодня годовой объём рынка туристических развлечений и трансферов в мировом масштабе оценивается в $125 млрд, а рынок стран СНГ — в $2,5–5 млрд.

История первооткрывателя GetYourGuide

Немецкий стартап GetYourGuide, помогающий с подбором и бронированием экскурсий по всему миру, работает с 2009 года. История компании началась с идеи пятерых друзей-студентов создать платформу для продажи экскурсий по городу от местных студентов.

Через год они поняли, насколько несовершенной является система бронирования развлечений и экскурсий и создали b2b-платформу для поставщиков, на которую позже наложили b2c-платформу для туристов. Когда концепция портала была опробована, GetYourGuide приняли курс на расширение.

С первыми инвестициями в 2012 году из локальной компании они выросли в целую сеть с отдельными версиями во Франции, Испании, Китае, Японии и Мексике. Сейчас GetYourGuide — это 31 тысяча предложений в 7300 городов. Штат сотрудников — более 400 человек в 18 странах мира.

На днях компания заявила о привлечении нового раунда инвестиций на сумму в 150 млн швейцарских франков. Напомним, инвестиции компания поднимает с 2012 года, всего же она привлекла $320 млн.

Клиентоориентированный Must2Go

Идея создания туристического приложения Must2Go пришла в голову директору компании Максиму Жадобину, когда он услышал, как друзья неудачно воспользовались онлайн-бронированием билетов на развлечения.

Вскоре он создал онлайн-сервис бронирования экскурсий и развлечений с интегрированным виртуальным помощником на базе технологии искусственного интеллекта. В первый год работы приложение стало популярным среди русскоговорящих путешественников в ОАЭ, странах Азии и Европы.

Черновой продукт появился в 2017 году — основатель вложил в стартап собственные средства, а в 2018-м появилась группа инвесторов из ОАЭ и Саудовской Аравии. Ставку компания сделала на круглосуточную живую клиентскую поддержку на трех языках — русском, английском и арабском.

В сентябре 2018 Must2Go запустила первую в своем роде b2b-платформу, подключение к которой позволило уже тысяче туристических агентств быстро и без дополнительных вложений работать с широким ассортиментом развлечений.

Сегодня база продуктов расширилась до 25 стран — к бронированию доступно более двух тысяч туристических продуктов. На данный момент у компании есть собственные технологические решения, офисы в ОАЭ, России и Украине, а также собственная стратегия, которая заключается в объединении с локальными игроками туристического рынка и локальными инвесторами, чтобы занять доминирующую позицию на локальных рынках.

«Глокальный» Klook

Консультант по инвестфондам Эрик Гнок Фа, путешествуя по Непалу, заметил, что в интернете практически никак не представлены туристические услуги страны: так, чтобы узнать цену на аренду скутера, нужно лично встретиться с его хозяином.

Поэтому он решил создать онлайн-платформу, через которую туристы заказывали бы все развлечения онлайн. Это произошло в 2014 году. Название Klook произошло от сокращения «keep looking», продолжай искать.

Сначала среди предложений были развлечения в Макао и Гонконге. Во время туристического бума в Азии, владелец Klook увидел проблему, которая появляется у иностранцев во время поездок: из-за незнания языка они ездили лишь по самым раскрученным экскурсиям. Чтобы открыть приезжим настоящую Азию, он перевел сайт на английский и несколько азиатских языков, добавил возможность выбора валют, отзывы туристов с фото и видео.

Спустя год, компания привлекла $5 млн от американских и китайских инвесторов. Деньги потратили на географическое расширение сети и ассортимента услуг. Эрик Гнок Фа продолжил привлекать туристов через экзотические развлечения: парахокинг (полет на параплане с ручным соколом), полеты над морской гладью на ховерборде.

За год Klook стали самой популярной туристической платформой в Юго-Восточной Азии. На данный момент у компании 16 офисов, в основном в Азии. В Европе они чаще всего предлагают услуги азиатским туристам. Оборот компании за 2018 год составил $1 млрд.

Генеральный директор объясняет успех компании «глокальностью» бизнеса. То есть фирма и глобальная, и локальная одновременно.

С 2016 года Klook провела четыре инвестиционных раунда. Среди инвесторов — Sequoia Capital, Matrix Partners, Goldman Sachs и OurCrowd. В 2018 компания получила $200 млн инвестиций, которые собирается потратить на экспансию в США и Европу. Общая сумма финансирования составляет $ 296,5 млн.

Стоит ли инвесторам и венчурным компаниям сотрудничать с трэвел-стартапами

Специалисты по инвестициям утверждают: венчурным компаниям, инвесторам и туристистическим компаниям стоит серьезно задуматься о том, что сейчас сфера трэвелтеха — реальный шанс или выиграть от сделки, или поучаствовать в проекте. Таким образом, подобные компании могут стать сильными локальными игроками и вырасти в глобальные компании по примеру GetYourGuide, Klook, Must2Go.

Они также отмечают, что на таких второстепенных рынках капитала нет, но, собравшись вместе, туристические компании и инвесторы с гораздо меньшими инвестициями смогут создать игрока, который взлетит локально.

В дальнейшей перспективе он сможет стать частью глобальной компании или привлечь одну из таких компаний себе в капитал. Это значит, что на следующем раунде инвестиций через два года, речь пойдет о суммах в $300–500 млн в одни руки. И такой игрок потенциально сможет претендовать на эти инвестиции или же на их часть в составе сильного проекта.

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