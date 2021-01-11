Инвесторы перепифили рекорд – Газета Коммерсантъ № 2 (6964) от 12.01.2021

Последний месяц 2020 года стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В декабре объем привлечений в розничные паевые фонды впервые в истории превысил 40 млрд руб., что на треть выше предыдущего рекорда от декабря 2019 года. Половина средств пришла в биржевые фонды, количество которых за год удвоилось, как и число управляющих ими УК. В 2021 году участники рынка надеются на улучшение результатов, в том числе за счет расширения линейки БПИФов.

Согласно предварительным данным Investfunds, в декабре был установлен новый рекорд привлечений для розничных ПИФов. За минувший месяц чистый приток средств в них превысил 40,2 млрд руб., более чем вдвое выше показателя предыдущего месяца и на треть выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2019 года (30,2 млрд руб.). В целом за минувшей год чистый приток в открытые и биржевые ПИФы превысил 206 млрд руб., это вдвое больше, чем в 2019 году. Стоимость чистых активов таких фондов достигла 760 млрд руб., прибавив почти 60%.





Последний месяц года традиционно считается самым денежным для рынка коллективных инвестиций, поскольку в декабре у многих клиентов банков заканчивается срок действия депозитов, ставки по которым уже не превышают 5% годовых. К тому же в конце года многие получают премии и стремятся их вложить в более доходные, чем вклады, продукты. «Ставки по депозитам остаются на рекордно низких уровнях. С каждым новым заседанием ЦБ инвесторы все больше убеждаются, что низкие ставки — это новая реальность, поэтому перераспределяют все большую долю накоплений в инвестиционные инструменты»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Сбер Управление активами» Андрей Макаров.

По данным Investfunds, по итогам второго полугодия все 192 крупных фонда (СЧА выше 100 млн) зафиксировали рост стоимости пая, при этом у 77 фондов показатель достигал 20–53%.

«Усиление притоков в ПИФы и другие инструменты коллективного инвестирования в декабре стоит рассматривать как часть большой картины глобального увеличения спроса на рисковые активы, вызванного большим объемом ликвидности и уверенностью в том, что мировая экономика в 2021 году будет возвращаться к нормальному режиму работы»,— считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Отличительной особенностью 2020 года стало заметное увеличение роли биржевых фондов, которые появились в России только осенью 2018 года. Если в 2019 году такие фонды создавали в основном УК из крупных финансовых групп, то в минувшем к ним присоединились менее крупные компании — «Открытие», «Райффайзен Капитал», «МКБ Инвестиции», «РСХБ Управление активами» и «Система Капитал». За минувший год было запущено 20 новых БПИФов, а общее их число достигло 39. «Этот технологичный инструмент потенциально может привлечь гораздо больше клиентов за счет удобства и качества сервиса при том же уровне качества управления. Поэтому все большее число компаний прилагает усилия для популяризации БПИФов»,— отмечает господин Барк.

В результате если в начале года на эти фонды приходилось 10–15% всех привлечений (2,9–3,2 млрд руб.), то в декабре — почти 50% (20 млрд руб.).

Этому способствуют преимущества, которыми обладают БПИФы. Во-первых, паи таких фондов можно приобрести только через дистанционные каналы продаж, роль которых в условиях карантинных ограничений заметно выросла. Во-вторых, БПИФ — прозрачный продукт, ориентированный обычно на различные индексы фондового или товарного рынков.

По словам гендиректора «Райффайзен Капитала» Ольги Суминой, инвестор имеет возможность изучить инструмент и сравнить комиссии БПИФов и рыночные спреды в режиме онлайн. «Инструмент интересен и институциональным инвесторам, так как позволяет участвовать в динамике корзины ценных бумаг, при этом отражать в учете только одну ценную бумагу — паи БПИФа»,— отмечает госпожа Сумина.

В текущем году участники рынка ожидают улучшения результата 2020 года. Притокам будет способствовать мягкая политика ЦБ и, как следствие, низкие ставки по вкладам, а также восстановление мировой экономики, что позитивно скажется на стоимости финансовых активов. При этом основной упор при расширении продуктовой линейки управляющие будут делать на биржевые фонды. По словам Ольги Суминой, расширение доступности линейки БПИФов будет делаться за счет «выбора маркетмейкеров и иных субъектов инфраструктуры». В линейку БПИФ «Сбер Управление активами», по словам Андрея Макарова, будут добавлены фонды на основе золота и ряда других активов.

Виталий Гайдаев

Индекс отыгрывает каникулы

Конъюнктура

В понедельник, 11 января, индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше уровня 3500 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 3516,9 пункта, на 1,8% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня он остановился на отметке 3482,48 пункта. Рост с начала года составил почти 6%. Валютный индекс РТС достигал отметки 1488,56 пункта — максимума с 25 февраля прошлого года. Как отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, рост российского рынка был обусловлен в первую очередь положительной динамикой американского рынка, который сильно вырос во время «новогодних каникул» в России. «Низкие ставки, выкуп активов и прямая раздача денег населению позволяют поддерживать рост. К тому же ожидается еще один большой пакет помощи от демократического большинства в Конгрессе США»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев

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