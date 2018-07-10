Instagram запустил Shopping Tags в России. Как это изменит электронную коммерцию?

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Торговые теги в Instagram появились еще в конце 2016 года. Этот инструмент позволяет продавцам отмечать товары на своих фотографиях, также, как обычных пользователей. Если потребитель заинтересуется товаром, он получит возможность в один клик перейти на страницу товара в интернет-магазине и оформить заказ.

Сегодня торговые теги начали массово появляться в России. Instagram автоматически предложил пользователям бизнес-аккаунтов подключить их для своей страницы.

Зачем нужны торговые теги?

По прогнозам специалистов GetBlogger, торговые теги позволят увеличить прибыль, привлечь новых клиентов и значительно увеличить конверсию за счет возможности мгновенного перехода на сайт. Количество вопросов в постах, связанных с товаром, наоборот снизится, так как основные характеристики товара можно будет указать непосредственно в теге и на странице товара на сайте.

Так как в Instagram все еще нет возможности размещать активные ссылки под постами, торговые теги — огромный прорыв вперед. До сих пор, вставить ссылку на сайт можно было лишь указав её в шапке профиля или Stories, но лишь после достижения рубежа в 10 тысяч подписчиков. Благодаря данному нововведению, реклама товаров у блогеров в Instagram станет ещё эффективнее.

Торговые теги не отображаются на исходном изображении в посте и не мешают тем, кто не заинтересован в покупке. Чтобы увидеть тег, пользователю надо нажать на иконку в левом нижнем углу изображения. Тогда рядом с товарами возникнет краткое описание и ссылка на карточку с детальными характеристиками. После этого пользователю предложат перейти на сайт продавца для оформления покупки.

Instagram давно разрабатывал эту функцию для мобильных устройств. Теги и карточки товаров загружаются быстро и легко закрываются, что позволяет пользователю сразу вернуться к просмотру других изображений. Функция проста в использовании не только для покупателей, но и для продавцов: фиксация тегов на товаре устроена по тому же принципу, что и идентификация лиц на фотографиях, поэтому не отнимет много времени.

Чего ждать дальше?

Разработчики платформы тестируют различные функции торговых тегов. В ближайшее время планируется добавить возможность для пользователей сохранять карточки понравившихся товаров и просматривать их отдельно в любое время.

Не так давно, для американских пользователей, Instagram предоставил возможность добавлять торговые теги в Stories. Ждём, когда эта функция появится и в России.

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