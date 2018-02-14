Инфляция в Украине в этом году составит минимум 12-14 процентов

В 2018 году, как и в предшествующие четыре года, доходы бюджета будут выполнены за счет раскручивания спирали инфляции.

Я основываю свою оценку на величине доходов бюджета на 2018 год, утвержденных в Законом о бюджете. Чтобы их выполнить при той экономической ситуации, которая есть сегодня, при росте экономики на 2-3%, инфляция должна составить минимум 12-14%.

Это уже обычная практика инфляционных доходов, которая сложилась в Украине последние годы.

Ведь в 2014-2017 годах экономика Украины сократилась на 12%, а доходы бюджета выросли в 2,5 раза. Это чисто инфляционный доход.

2018 год не будет исключением.

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