Губернаторопад в России: почему отставлены три главы регионов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, глава Забайкальского края Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов заявили, что уходят в отставку.

Рустэм Хамитов занимал эту должность с 2010 года и был переизбран в 2014 году, сообщает ТАСС. Он заявил, что досрочно уходит в отставку.

«Это мое личное решение, выверенное во всех смыслах», — сообщил глава Башкирии.

Он добавил, что не будет участвовать в выборах в 2019 году. Рустэм Хамитов пояснил, что люди зрелого возраста, которые занимают такую должность должны уходить «достойно» и принимать это решение «своевременно».

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова назвала причинами своей отставки «внутренние мотивы и объективные обстоятельства».

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — сообщила бывшая глава Забайкальского края в видеообращении.

Губернатор Курской области Александр Михайлов также заявил о своем досрочном уходе в отставку.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — следует из обращения Александра Михайлова на официальном сайте администрации Курской области.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, какие причины у массовой волны отставок губернаторов.

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