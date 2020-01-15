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Грымчака оставили под стражей — Новости политики

Политика 15 Янв 2020
Грымчака оставили под стражей — Новости политики
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По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.

Коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения / 24 канал

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку.

Об этом говорится в сообщении АП ВАКС.

«Сегодня, 15 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела на судебном заседании апелляционную жалобу защитника подозреваемого экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 декабря 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данное решение вступило в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Как напомнили в ВАКС, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 декабря 2019 года подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля 2020 года включительно и определен залог в размере 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Подозреваемому инкриминируется совершение деяния по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 — ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные вымогали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра Грымчака.

20 декабря судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил в три раза сумму залога Грымчаку.

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