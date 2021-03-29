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Главы МИД Азербайджана и Турции проели встречу в Таджикистане

Политика 29 Мар 2021
Главы МИД Азербайджана и Турции проели встречу в Таджикистане
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Переговоры состоялись в рамках визита главы МИД Азербайджана в Таджикистан. Об этом пишет МИД.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной азербайджанской стороной в рамках постконфликтной реконструкции и восстановления.

Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества, и с удовлетворением отметили, что с 1 апреля вступил в силу «Протокол №1 о внесении изменений в подписанное в Баку соглашение между Азербайджаном и Турцией о взаимном освобождении от виз», и с этой даты наши граждане смогут использовать удостоверение личности в качестве пограничного документа.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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