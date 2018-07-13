Главу подразделения ГФС Виннитчины поймали на взятке в полмиллиона гривен

Правоохранители задержали на взятке в полмиллиона гривен руководителя подразделения Государственной фискальной службы в Винницкой области

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «ДС».

«Совместно с «К» СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена», — написал Луценко.

В то же время, в пресс-службе ГПУ уточнили, что милиционер совместно с директором одной из коммерческих структур требовали от руководителя предприятия реального сектора экономики полмиллиона гривен за непрепятствование деятельности предприятия, решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности указанного предприятия.

Чиновник успел получить часть взятки в сумме 5 тысяч долларов и 48 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, полученные как неправомерная выгода, и собрано другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Подозреваемые задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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