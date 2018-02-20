Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили Нигояна и Жизневского

Фото из открытых источников

Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Имеем ситуацию, что первые убийства на сегодняшний день не раскрыты, то есть не установлены совершившие их лица. В то же время следствие не останавливается, двигается, и по результатам проведенных дополнительных экспертиз, проведенных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, то есть есть прогресс относительно сужения круга подозреваемых, именно в том числе определение по одному из фактов убийств подразделения, сотрудники которого подозреваются в применении оружия. Соответственно эта работа оставляет надежду на то, что это преступление будет раскрыто», — сказал он

Новости по теме: В Украине минутой молчания почтили память Героев Небесной сотни

Напомним, противостояние между митингующими и силовиками началось после принятия «законопроектов 16 января». По официальным данным, 22 января погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, а также был смертельно ранен — Роман Сеник.

Ранее Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия.

104 героям Небесной сотни президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины, а трое иностранцев — гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Напомним, памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014)».

Отметим, «Небесная сотня» — принятое в Украине собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана (Революции достоинства) в декабре 2013 года — феврале 2014 года.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

