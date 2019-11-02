Где США и Китай стоят на торговых переговорах

Китай и США ближе к широкому торговому соглашению после более чем двух с половиной лет переговоров?

Лидеры обеих сторон обычно с оптимизмом смотрят на заключение сделки, даже если ее обычно немного.

Пятница не стала исключением, когда торговые представители США опубликовали заявление, в котором говорилось, что участники переговоров в последнем раунде «добились прогресса в различных областях и находятся в процессе решения нерешенных вопросов».

Ожидалось, что президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин подпишут предварительную сделку под названием «Первая фаза» во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, первоначально запланированного на 16-17 ноября в Чили. Тем не менее, президент Чили Себастьян Пинера в среду бросил эти планы в замешательство, когда он отменил саммит из-за распространения гражданских волнений в своей стране.

FILE — Президент Дональд Трамп обменивается рукопожатием с президентом Китая Си Цзиньпином во время встречи в кулуарах саммита G-20 в Осаке, Япония, 29 июня 2019 года.

В своем твиттере в четверг Трамп написал: «Скоро будет объявлено о новом месте. Президент Си и президент Трамп подпишут!»

Также в Твиттере президент сказал, что обсуждаемое соглашение по первой фазе будет охватывать «около 60% [the] Общая сделка «, хотя было неясно, как этот процент был рассчитан.

Условия возникающего соглашения

Условия первоначального соглашения не были окончательно оформлены, но в широком понимании включают возобновление китайскими закупками американской сельскохозяйственной продукции и других товаров, таких как самолеты, а также совместное соглашение об отказе от манипулирования валютой и усилении защиты интеллектуальной собственности. для некитайских предприятий, работающих в Китае.

И, насколько это возможно, предполагаемое соглашение пользуется поддержкой крупных сегментов делового сообщества США.

«Участники переговоров продолжают двигаться в правильном направлении, и достижение прогресса в направлении всеобъемлющей, высококачественной и осуществимой сделки с Китаем остается нашим главным приоритетом», — сказал Мирон Бриллиант, исполнительный вице-президент и глава по международным делам Торговой палаты США. «Хотя очевидно, что предстоит еще проделать работу по решению многих наиболее важных торговых и инвестиционных приоритетов США, Палата США будет и впредь оказывать полную поддержку любым усилиям, которые выравнивают игровое поле для американского бизнеса».

Тем не менее, в то время как мировые рынки положительно отреагировали на перспективу сделки, ее условия, по-видимому, представляют собой в основном низко висящие плоды в торговых отношениях США и Китая. Китай указал, что дальнейшие уступки будут обусловлены отменой карательных тарифов, введенных администрацией Трампа в течение последних двух лет — что, по мнению экспертов, вряд ли согласится с Трампом.

ФАЙЛ — Грузовой грузовик проезжает среди штабелированных грузовых контейнеров в порту Яншань в Шанхае, Китай, 29 марта 2018 года.

США ориентированы на государственные предприятия

Со своей стороны, США хотят, чтобы Китай ликвидировал или, по крайней мере, сократил количество государственных предприятий, которые доминируют в крупных секторах его экономики. Эти фирмы все чаще конкурируют во всем мире с тем, что традиционная западная рыночная экономика рассматривает как несправедливые преимущества, включая дешевое государственное финансирование и благоприятный режим регулирования.

Тем не менее, Коммунистическая партия Китая, которая завершила четырехдневную встречу руководителей высшего звена в пятницу, дала понять, что таких изменений не ожидается.

На пресс-конференции в пятницу Хань Вэньсю, исполнительный заместитель генерального директора Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам, настаивал на том, что никакой реформы государственных предприятий не требуется, поскольку они уже «следуют рыночным правилам и участвуют в конкурентной наравне с другими. «

Такие претензии обычно оспариваются правительствами иностранных государств и международными компаниями, которые конкурируют с китайскими государственными предприятиями.

Замедление мировой экономики

По мере того, как США и Китай стремятся к тому, чтобы достичь конечного результата, мировая экономика страдает от самого медленного роста, который она наблюдала за десятилетие.

На этой неделе компания по анализу рынка IHS Markit отметила, что во всей Юго-Восточной Азии ключевой индикатор экономического роста выглядит угрожающе. Индекс менеджеров по закупкам, который отслеживает производственные заказы, снизился не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Тайване и Индонезии.

В то же время в Европе, где только что был введен новый набор американских тарифов на конкретные товары, неопределенность в отношении экономического будущего настолько расстроила инвесторов, что многие теперь фактически платят правительству за то, что они держат для них деньги, вкладывая средства в облигации, которые имеют негативные последствия. процентная ставка.

ФАЙЛ — Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо изображен в кулуарах министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на Бали, 5 октября 2013 г.

В опубликованном в пятницу издании Bloomberg Роберто Азеведо, генеральный директор Всемирной торговой организации, указал на то, что торговая напряженность является доминирующей проблемой среди лидеров на прошлой неделе на саммите Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Торговая напряженность

«Торговая напряженность, по их мнению, сейчас является основным сдерживающим фактором роста», — пишет Азеведо, добавляя, что экономисты ВТО понизили прогнозы глобального экономического роста на 2019 год с 2,6% в апреле до всего 1,2% в прошлом месяце.

«Реальный ущерб для роста связан с неопределенностью будущего доступа на рынки для всех товаров и услуг», — пишет Азеведо. «Прежде чем выделять ресурсы на новый проект, компании хотят понять риски. Если новые тарифы могут уничтожить прибыль, инвесторы сделают паузу, независимо от того, насколько дешевым может быть капитал. Таким образом, неопределенность в торговле увеличивает опасность того, что низкие процентные ставки будут направлять средства в более рискованные, высокодоходные финансовые активы. Такие инвестиции не увеличивают емкость и не повышают производительность. Вместо этого они усугубляют финансовую нестабильность и нестабильность ».





Источник