Где белорусских студентов ждут за границей?

23 марта 2021

Ольга ШАВЕЛА

В прошлом году белорусские власти заявили, что не будут признавать зарубежные дипломы. «Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — сказал Александр Лукашенко.

Несмотря на это, многие студенты, школьники и их родители задумались о возможности получения образования за границей. Ведь они могли наблюдать, чем может обернуться студенческая свобода в Беларуси. За последние полгода «Ассоциация белорусских студентов» и Студенческая инициативная группа собрали сведения о 415 задержанных и 135 отчисленных студентах, в отношении 27 были заведены уголовные дела.

Газета «Белорусы и рынок» узнала, какими стипендиями и грантами чаще всего пользуются белорусы, чтобы получить образование за границей, а также в каких вузах могут продолжить обучение отчисленные белорусские студенты.

Стоит отметить, что подготовка к подаче документов на стипендию занимает год-полтора. К написанию мотивационного письма, сбору необходимых документов и сертификатов нужно подходить серьезно. Во всех вузах в пакет обязательных документов входит сертификат о знании иностранного языка, на котором будет проходить обучение. Более детальную информацию о процедуре подачи документов можно получить на официальных сайтах организаций, финансирующих стипендиальные и грантовые программы.

Стипендии правительства Чехии для развивающихся стран

Позволяют иностранным студентам бесплатно пройти курс обучения (бакалавриат, магистратура или докторантура) в любых учебных заведениях Чехии. Большинство программ преподаются на чешском языке. Кроме того, в стипендию включена сумма, предназначенная для оплаты проживания, питания и общественного транспорта.

Стипендиальная программа имени Кастуся Калиновского (Польша)

Получить стипендию могут белорусы без знания польского языка. Перед началом учебного года фонд правительства Польши организовывает обучающие курсы. Стипендиаты полностью обеспечиваются всем необходимым за счет государства: проживание, страховка, содержание, визы, вид на временное жительство. Но выплаты производятся исключительно во время пребывания в стране и не более чем на пять лет обучения.

Erasmus Mundus

Образовательная инициатива Евросоюза, посвященная культурному и научному обмену между Европой и остальным миром. Предлагаются магистерские и аспирантские программы, совместно разработанные европейскими и мировыми вузами — консорциумами университетов.

Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо поступить на программу и подать заявку на конкурс. Гранты бывают частичными или полными. Последние покрывают стоимость



обучения, медицинскую страховку, проживание и перелет в принимающую страну. Дополнительно выдается ежемесячная стипендия. Общая сумма гранта зависит от продолжительности программы и национальности заявителя.

Стипендии в рамках программы Марии Склодовской-Кюри

Еще одна программа, финансируемая Еврокомиссией. Она доступна для выдающихся исследователей из развивающихся стран, работающих в сфере естественных наук или технологий. Финансирование предусмотрено для реализации научного проекта, который будет способствовать установлению или развитию сотрудничества, развитию научной карьеры.

DAAD (Германия)

Служба академических обменов (DAAD) — одна из наиболее крупных организаций, предоставляющих стипендии для иностранных студентов в Германии. DAAD финансирует летние курсы и ознакомительные поездки для студентов, проявляющих интерес к немецкой культуре и желающих учить немецкий язык. Организация финансирует программы магистратуры для специалистов, бакалавров или магистров различных специальностей, а также программы для ученых и аспирантов на написание исследовательских работ. Кроме того, DAAD предоставляет стипендии для прохождения практики на предприятиях Германии для студентов инженерных, естественных, сельскохозяйственных и лесохозяйственных наук. Большинство программ на немецком языке, но можно найти и некоторые последипломные программы на английском.

Fulbright (США)

Программа культурного обмена между США и другими странами через образование и стажировки. Позволяет в течение двух лет учиться и проводить исследования в университетах США участникам со степенью магистра в области экономики, образования, экологической политики и управления, международных отношений, журналистики и массовых коммуникаций, права, библиотечного дела и многих других. Участников отбирают в результате открытого конкурса. Этим занимается отдел информации, образования и культуры посольства США в Минске.

Программа обеспечивает финансирование на протяжении всей программы, а именно плату за обучение, авиабилеты, стипендии и медицинское страхование. Участники программы Фулбрайта въезжают в Соединенные Штаты по визе J-1, в соответствии с которой получатель после прохождения программы должен вернуться в свою страну проживания.

Visby Programme (Швеция)

Стипендиальная программа финансируется министерством иностранных дел Швеции и Шведским институтом (Swedish Institute). Цель Visby Programme — создание научно-­исследовательского региона, с центром на Балтийском море, в который входят страны «Восточного партнерства» ЕС и России.

Участники Visby получают индивидуальные стипендии для обучения или научной работы в университетах и колледжах Швеции. Гранты предоставляются на срок до двух академических лет. Список магистерских программ, финансируемых Visby, обновляется ежегодно и в среднем содержит более 600 англоязычных курсов. В 2021 году Шведский институт предоставит около 350 стипендий для обучения в магистратуре в Швеции.

Сhevening (Великобритания)

Программа стипендий, финансируемая министерством иностранных дел Великобритании и несколькими спонсорами-организаторами. Магистерская программа обычно рассчитана на один год. Главными критериями для получения финансирования являются амбиции, лидерский потенциал и сильная академическая подготовка.

Список направлений небольшой, но так или иначе они связаны с усилением потенциала студента изменить мир в будущем. Стипендия полностью покрывает расходы на обучение, оформление визы, билеты туда и обратно. В последнее время одним из условий для участия в программе стало наличие опыта работы (включая стажировки, волонтерство и др.) не менее двух лет.

Стипендия Гейтс в Кембриджском университете (Великобритания)

Стипендия основана в 2000 году Биллом и Мелиндой Гейтс. Предоставляет возможность получить степень аспиранта (трехгодичная программа) или магистра (двухгодичная) во всемирно известном Кембридже. Каждый год около 90 человек со всего мира получают возможность бесплатно учиться в Кембриджском университете. Стипендия покрывает расходы на учебу, проживание, визу и перелет.

Программа International Visegrad Fund

Предоставляет возможность обучения или проведения исследований по любой специальности в вузах стран Вышеградской группы (Чехии, Венгрии, Польши, Словакии) в течение 5—20 месяцев. Программа поддерживает обучение на следующих уровнях: магистерские программы (ко времени подачи документов студент должен окончить в своем родном университете минимум четыре семестра); обучение на уровне докторантуры или других последипломных программ.

Заявители самостоятельно выбирают принимающую организацию. Это может быть любой аккредитованный государственный или частный университет или академия наук Чехии, Польши, Венгрии, Словакии. До подачи заявления кандидат должен получить согласие принимающей организации. Язык обучения зависит от выбранной страны.

Программа Eiffel Excellence (Франция)

Стипендиальная программа Eiffel была учреждена министерством иностранных дел и международного развития Франции для привлечения лучших иностранных студентов к обучению в магистратуре и аспирантуре высших учебных заведений страны. Стипендиальный фонд финансирует магистерские программы продолжительностью 12 месяцев, 24 месяца и 36 месяцев и десятимесячные аспирантские программы. Стипендиальная программа распространяется на все университеты и академии Франции.

Специальные программы для отчисленных студентов из Беларуси

С прошлого года многие зарубежные университеты выдают специальные стипендии для репрессированных студентов из Беларуси. Самая актуальная информация по стипендиям собрана на сайте «Честный университет» https://univer.honest-people.by/. Центр помощи «Честного университета» объединяет ключевые инициативы, организации и фонды, которые помогают студентам и преподавателям, пострадавшим из-за своей гражданской позиции.

По многим программам набор на 2021—2022 учебный год уже завершен.

Ниже мы рассказываем о стипендиях, на которые еще не поздно податься в марте-апреле.

Стипендии в университете Кальяри (Италия)

Стипендия включает бесплатное обучение. Также возможно получение дополнительных бонусов, на которые может претендовать каждый студент университета (зависит от доходов семьи): бесплатное питание, место в общежитии, дополнительная стипендия (максимум 4500 евро в год).

Фонд университета Витаутаса Великого (Литва)

Стипендия покрывает стоимость обучения и проживания в общежитии на весь период обучения, четырехнедельный онлайн-курс по литовскому языку и культуре и, при необходимости, курс английского языка соответствующего уровня. Обучение проходит на английском языке по следующим направлениям: информационные технологии, политика и дипломатия, английский язык, филология, финансы, экономика и менеджмент, логистика, социология и коммуникация, биотехнологии и др.

Продолжение обучения в Европейском гуманитарном университете для студентов, отчисленных из вузов Беларуси

Возможность перевода на бакалаврские программы «Визуальный дизайн», «Европейское наследие», «Медиа и коммуникация», «Мировая политика и экономика» и программу непрерывного обучения «Международное право и право Европейского союза» с предоставлением бесплатного места. В ЕГУ есть также программа совместных исследований для преподавателей и ученых, столкнувшихся с преследованием по политическим мотивам.

Продолжение обучения в Клайпедском университете (Литва)

Возможность продолжить обучение как с начала 2021/22 учебного года, так и начиная с весеннего семестра 2020/21. Список доступных бакалаврских программ нужно уточнять на сайте университета.

Магистратура в области информатики и разработки программного обеспечения (Швейцария)

Двухгодичная магистратура в Швейцарии. В связи с COVID-19 сейчас обучение проходит онлайн, однако после окончания эпидемии студенты должны продолжить учебу офлайн в Швейцарии. Размер стипендии для магистрантов осеннего набора в настоящее время обсуждается.

Докторская программа (Ph. D.) во Флоренции (Италия)

Программа рассчитана на четыре года. Университет обеспечивает обучение и проживание. Вуз предлагает многонациональную среду (более 80 национальностей), дополнительные занятия спортом, музыкой, искусством и культурой.

Стипендиальная программа правительства Словакии

Стипендии правительства Словакии для белорусских студентов, учеба которых находится под угрозой из-за сложной политической ситуации. Язык обучения — словацкий. Десятимесячный курс словацкого языка покрывается стипендией. После завершения языкового курса студенты могут выбирать специальность из широкого спектра областей обучения в словацких университетах.

Инициатива Мартина Рота для художников и деятелей культуры, которые оказались под преследованием на родине (Германия)

Стипендия выдается творческим людям, которые подвергаются опасности в своих странах, особенно из-за своей творческой или культурной деятельности, по-прежнему активны в своей стране или только недавно покинули свою страну. Продолжительность стипендии по направлению 1 (пребывание в Германии) — до 12 месяцев; по направлению 2 (пребывание в третьих странах) — от 3 до 6 месяцев.

Стипендии в университетах Польши

Гуманитарно-экономическая академия в Лодзи предлагает 25 мест для граждан Беларуси. Университет Адама Мицкевича в Познани приглашает белорусских репрессированных студентов на бесплатное обучение по любой специальности на английском либо польском языках. Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине выделил десять мест для белорусов на обучение в магистратуре по любой специальности. Экономический университет в Катовицах предлагает бесплатное образование, возможность перевестись из Беларуси и курс польского языка. Высшая школа менеджмента в Конине, филиал в Белостоке, финансирует магистерские стипендии в области бизнес-администрирования.

Программа «100 стипендий для Беларуси» (Румыния)

Студенты из Беларуси могут бесплатно учиться на программах бакалавриата, магистратуры или аспирантуры в одном из тринадцати университетов Румынии на румынском, английском, французском и других языках. Для студентов, выбравших учебную программу на румынском, стипендия покрывает также подготовительный год обучения румынскому языку.



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