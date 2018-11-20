Gartner: в электронной торговле успешно завершаются 70% проектов внедрения искусственного интеллекта





11:50 20.11.2018 |

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К 2020 году технологии искусственного интеллекта будут использовать более 60% компаний, занимающихся электронной коммерцией, и с ними будет связано 30% роста выручки.

Подавляющее большинство компаний, занимающихся электронной коммерцией, расценивает результаты проектов внедрения технологий искусственного интеллекта как успешные или очень успешные. Три четверти компаний, участвовавших в опросе, проведенном аналитиками Gartner, сообщают о росте показателей удовлетворенности клиентов, выручки и снижении расходов на 19%, 15% и 15%, соответственно. К 2020 году, полагают аналитики, технологии искусственного интеллекта будет использовать по крайней мере 60% компаний, занимающихся электронной коммерцией, и с ними будет связано 30% роста выручки.

Тремя основными областями применения искусственного интеллекта оказались сегментация клиентов, категоризация продуктов и выявление фрода. Но при реализации проектов компании сталкиваются со значительными трудностями. Чаще всего опрошенные говорят об отсутствии качественных данных для обучения (29%) и недостатке квалифицированных специалистов (27%). Компаниям приходится привлекать сторонних специалистов и партнеров. 63% компаний используют готовые коммерческие системы искусственного интеллекта, а 43% разрабатывает собственные системы самостоятельно или на заказ. В среднем на разработку одного проекта уходит 1,3 млн долл., но среди более успешных компаний 52% потратили на разработку меньше миллиона, 20% — от 1 млн до 2 млн долл., а 9% — больше 5 млн.

Аналитики рекомендуют компаниям, занимающихся электронной коммерцией, придерживаться нескольких принципов.

Оценить наличие кадров. Если собственных специалистов мало, лучше обратиться к проверенному коммерческому решению.

Если собственных специалистов мало, лучше обратиться к проверенному коммерческому решению. Следить за тем, чтобы проект не занимал больше года. Более крупные проекты следует делить на этапы и стремиться довести первый этап до запуска в течение года.

Более крупные проекты следует делить на этапы и стремиться довести первый этап до запуска в течение года. Обеспечить достаточное финансирование. Основной бюджет следует направить на привлечение специалистов, управление данными и их обработку, а также интеграцию с имеющейся инфраструктурой и процессами.

Основной бюджет следует направить на привлечение специалистов, управление данными и их обработку, а также интеграцию с имеющейся инфраструктурой и процессами. Использовать метод создания минимального жизнеспособного продукта (MVP). Сложные проблемы следует разбивать на отдельные задачи и создавать решения, нацеленные на конкретные результаты. Лучше использовать искусственный интеллект для оптимизации имеющихся процессов, чем пытаться создать радикально новые системы, считают аналитики.



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