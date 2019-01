«Фарид Хайруллович, ругайте нас, посоветуйте, как нам работать дальше…» — БИЗНЕС Online

18.01.2019

Найден инвестор для гостиницы у «Казань Экспо» на 2 млрд рублей, зато республика может потерять Castorama и Ford-Sollers

«В 2018 году в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан с привычного первого места опустился на третье. Надо подтянуться», — признала на коллегии АИР РТ Талия Минуллина. Впрочем, критики в адрес АИРа не было, да и сама чиновница призналась, что ее устраивает работа ведомства, хотя удовлетворить ее «непросто». Объем инвестиций в Татарстан держится на уровне, иностранных — растет, наперекор общероссийской тенденции. Новости с «инвестиционных полей» слушал «БИЗНЕС Online».

Уже вторая итоговая коллегия АИР РТ прошла без участия Рустама Минниханова, ранее охотно участвовавшего в феерических спектаклях, которые из своих выступлений устраивала глава агентства Талия Минуллина

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАТАРСТАНА ТВОРЯТ ЧУДЕСА!»

Уже вторая итоговая коллегия АИР РТ прошла без участия президента РТ Рустама Минниханова, ранее охотно участвовавшего в феерических шоу, которые из своих выступлений устраивала глава агентства Талия Минуллина. В конце 2017 года смысл красного платья Минуллиной узнал премьер-министр РТ Алексей Песошин, а на этот раз ее доклад было поручено выслушать спикеру парламента РТ Фариду Мухаметшину, который сам на выступлениях перед публикой, как говорится, собаку съел. Возможно, поэтому очередная коллегия АИР РТ прошла спокойно, без драйва, хотя Минуллина со свойственным ей задором и скороговоркой продолжала хвалиться успехами республики в инвестиционной сфере.

Так, по ее словам, объем инвестиций в основной капитал Татарстана останется на прошлогоднем высоком уровне, то есть более 600 млрд рублей. Конкретной цифры она не назвала, ссылаясь на то, что пока еще нет окончательных данных по итогам 2018 года. Впрочем, в пресс-релизе, опубликованном на сайте АИР РТ, говорится, что объем инвестиций в основной капитал оценивается в 668,9 млрд рублей, что на 31,3 млрд рублей больше уровня 2017 года. Внешнеторговый оборот республики за год, по оценке, составит $19 млрд, что выше уровня 2017 года на 12,1%. Экспорт товаров увеличится на 15,3% и составит $15,1 миллиарда. Импорт товаров вырастет на 1,5%, составит $3,9 миллиарда.

Талия Минуллина со свойственным ей задором и скороговоркой продолжала хвалиться успехами республики в инвестиционной сфере

«По иностранным инвестициям картина у нас идет вразрез с федеральными тенденциями, там инвестиции падают на 15–20 процентов по итогам года, а в Татарстане инвестиции растут. По данным 9 месяцев 2018 года мы уже превысили весь годовой объем инвестиций 2017 года. Это очень хороший показатель», — отметила Минуллина. Прямые иностранные инвестиции составляют 25% от общей суммы.

Она обратила внимание собравшихся на изменение в рейтинге иностранных инвесторов — не первое место неожиданно в 2018 году вышли американские инвесторы, оттеснив турок. По ее словам, очень хорошо вложилась компания Ford-Sollers. Также американские акционеры (The Bank of New York Mellon) есть у «Татнефти». Ранее сообщалось, что инвесторы из США вложили в Татарстан $497 млн в виде долговых инструментов.

«Политика — это, конечно, интересно, но, по всей видимости, экономические возможности Татарстана творят чудеса!» — сказала Минуллина.

Впрочем, она не стала комментировать информацию о том, что концерн Ford намерен провести масштабные сокращения рабочих мест в Европе и выйти из тех сегментов, которые приносят убытки. В частности, предполагается, что во втором квартале 2019 года может быть принято решение о закрытии заводов СП Ford-Sollers в Набережных Челнах и во Всеволожске Ленинградской области.

Минуллина обратила внимание собравшихся на изменение в рейтинге иностранных инвесторов — на первое место неожиданно в 2018 году вышли американские инвесторы, оттеснив турок

ЕЛАБУГЕ НЕ ХВАТИЛО МЕДИЙНОЙ АКТИВНОСТИ

Затем Минуллина озвучила данные составленного АИР РТ интегрального инвестиционного рейтинга муниципалитетов. Он складывается из двух частей: инвестиционная активность (объем привлеченных в район инвестиции на душу населения, количество зарегистрированных компаний с участием иностранного капитала) и продвижение районом инвестиционной привлекательности (количество статей и публикаций по инвестиционной работе на официальных сайтах и в социальных сетях).

По объему привлеченных инвестиций на душу населения с большим отрывом лидирует Елабужский район, где работает самая успешная в России ОЭЗ «Алабуга», — $1490 на одного жителя. На втором месте Набережные Челны ($327), его догоняет Нижнекамск ($303). Как пояснила Минуллина, положительный эффект дают активно развивающиеся ТОСЭРы, объем инвестиций в которые превысил 15 млрд рублей. С большим отрывом от них, на четвертом месте, находится Казань ($37). Замыкает пятерку лидеров Лаишевский район ($3).

Однако по медийной активности администрация Елабужского района находится в аутсайдерах, надеясь на работу пресс-служб ОЭЗ «Алабуга» и компаний-резидентов. Чего нельзя сказать об администрации Альметьевского и Арского районов, где вообще нет льготных налоговых режимов для ведения бизнеса.

В связи с этим первое место в интегральном рейтинге занял Нижнекамский район, за ним идут Елабужский, Лаишевский, Верхнеуслонский и Альметьевский районы. Казань и Набережные Челны в этом рейтинге идут вне конкурса.

НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ

Одним из главных событий 2018 года глава АИР РТ назвала открытие на месте Шамовской больницы Kazan Palace Hotel. Напомним, что отель в течение четырех лет создавала турецкая Polimeks Group, которая вложила в нее более 3 млрд рублей. «В этом году по соседству начинается строительство второй очереди отеля на 100 номеров», — сообщила она.

Также Минуллина сообщила, что заключено соглашение c российским инвестором о создании многофункционального гостиничного комплекса рядом с Kazan Expo на 300 номеров. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей.

«А вот Castorama уже вложили 2 миллиарда рублей в открытие в прошлом году своего гипермаркета в Казани. Над этим проектом мы активно работали более трех лет, но в конце 2018 года появилась информация, что они уходят из России. Окончательное решение будет приниматься позднее, но вполне возможно, что казанский гипермаркет выкупит какой-то другой инвестор», — сообщила Минуллина.

«Нам есть куда стремиться, тем более что в 2018 году в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан с привычного первого места опустился на третье место. Нам надо подтянуться», — самокритично отметила Минуллина

«УДОВЛЕТВОРИТЬ МЕНЯ НЕПРОСТО»

Минуллина похвалилась огромным числом мероприятий, в которых принял участие АИР РТ в России и за рубежом в 2018 году. «Кажется, что это очень красиво и просто. Но за каждым мероприятием стоит большая работа», — отметила глава агентства. Она начала скороговоркой перечислять: «Формирование концепции, назначение встреч, подготовка переговоров, аренда техники, зала заседаний, печатные и видеоматериалы, работа с прессой, отбор и приглашение СМИ, индивидуальные программы и многое другое». «Каждое мероприятие — это маленькая жизнь, — подчеркнула она. — Из таких мероприятий и рождаются будущие инвестиционные проекты». Так, на инвестфоруме в Барселоне Минуллина подписала соглашение о создании в Иннополисе первого в России совместного центра исследований и разработок компании Ericsson с МТС, где будут создаваться инновационные продукты на основе технологии 5G и Big Data. Этот центр был открыт в апреле 2018 года. Также удалось отработать с компанией Schneider Elесtric создание в Иннополисе центра НИОКР.

Основными задачами на 2019 год являются увеличение объема инвестиций в республику, дозагрузка резидентов ТОСЭРов Нижнекамска Чистополя и Зеленодольска, поддержка муниципальных образований без режимов ОЭЗ и ТОСЭРа, повышение эффективности работы промышленных площадок, развитие проектов государственно-частного партнерства, использование чемпионата мира по рабочим профессиям для инвестиционного продвижения Татарстана и адресная работа с клубом инвесторов.

«Нам есть куда стремиться, тем более что в 2018 году в национальном рейтинге инвестиционного климата Татарстан с привычного первого места опустился на третье место. Нам надо подтянуться», — самокритично отметила Минуллина, не став вдаваться в причины провала.

На этом самокритика и закончилась.

«В целом я удовлетворена деятельностью агентства в 2018 году, хотя удовлетворить меня непросто», — сказала Минуллина, наконец порадовав слушателей очередной «крылатой» фразой.

В отличие от предыдущих коллегий, на этот раз иностранным инвесторам не дали выступить. Вместо них о своих успехах отчитался генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев

«МИССИЯ ОЭЗ «АЛАБУГА» — СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛУЧШИЕ В МИРЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ»

В отличие от предыдущих коллегий, на этот раз иностранные инвесторы не выступали. Вместо них о своих успехах отчитался генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“» Тимур Шагивалеев, которого Минуллина игриво представила как «не только симпатичного молодого человека, но и как очень эффективного менеджера».

«Миссия ОЭЗ „Алабуга“ — создавать для промышленности лучшие в мире условия для работы», — начал он, напомнив, что по итогам 2018 года «Алабуга» возглавила национальный рейтинг инвестиционной привлекательности среди всех ОЭЗ России. Что еще более важно, Счетная палата РФ назвала зону эффективной и самоокупаемой. Сейчас в ОЭЗ «Алабуга» действуют 30 производств, на них создано 6802 рабочих места. Суммарные фактические инвестиции в особую зону составили 123,4 млрд рублей, выручка резидентов превысила 82 млрд рублей. В 2018 году было привлечено более 10 млрд рублей.

В свою очередь, директор макрорегиона филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Андрей Миронов рассказал о проектах компании в Татарстане. По его словам, в 2018 году были реализованы проекты «умного» энергоэффективного освещения в городах Менделеевск, Елабуга и Зеленодольск на сумму 160 млн рублей. В результате экономия городских бюджетов за электричество составила внушительные 73%.

В 2019 году данный проект планируется реализовать в Альметьевске и Набережных Челнах. На эти цели компания готова инвестировать 300 млн рублей. В «Ростелекоме» также надеются получить крупный заказ на модернизацию уличного освещения от мэрии Казани.

По словам Миронова, прорабатывается вопрос создания «умных» остановок общественного транспорта в Казани, а также доступа к Wi-Fi на общественном транспорте и в общественных местах. Инвестиции компании в эти проекты составит не менее 150 млн рублей. Также совместно с АО «Сетевая компания» реализуются проекты по установке 60 тыс. «умных» приборов учета, а также внедрить системы мониторинга и управления энергоэффективностью предприятий ТЭК республики общей стоимостью около 1,5 млрд рублей.

«ЕСТЬ, КОНЕЧНО, СТРАШНЫЕ НОВОСТИ»

«Коллеги, вчера у меня был чудесный вечер, просто великолепный. Я встретилась и провела время с экспертом ООН Игорем Пауновичем (глава подразделения глобализации и стратегии развития конференции ООН по торговле и развитию (Швейцария) — прим. ред.). У него такой объем знаний по состоянию глобальной экономики, что просто диву даешься! Есть, конечно, страшные новости. Вчера он мне рассказал про финансовый кризис, который вот-вот скоро к нам придет. Я попросила его рассказать об этом на нашей коллегии», — предварила новое выступление глава АИР РТ.

Эксперт не остался в долгу и назвал Минуллину прекрасным примером того, как государственный служащий должен выполнять свою роль. Затем он обрушил на зал страшные новости, о которых предупреждала глава агентства.

«После кризиса 2008–2009 годов и до 2017 года мировая экономика росла с достаточно низкими ежегодными показателями. А в 2017–2018 годах рост составил порядка 3 процентов, что сравнимо с показателями предкризисного десятилетия. К сожалению, темпы отмечавшегося в последние два года синхронизированного роста мировой экономики вряд ли сохранятся в ближайшем будущем. Есть признаки, говорящие о том, что в ближайший год-два разразится новый кризис», — сказал он. По словам Пауновича, глубину его предсказать сложно, но не исключено, что новый кризис будет серьезнее, чем кризис 2008–2009 годов. Поэтому он посоветовал руководителям как государственного, так и частного сектора работать над повышением устойчивости тех систем, которыми они управляют. «К счастью, правительство Татарстана активно работает на экономическом фронте. Так что даже при реализации самого негативного сценария развития кризиса ситуация в регионе будет намного спокойнее, чем в других местах», — немного успокоил он.

«Продолжайте такую хорошую работу», — закончил свое алармистское выступление эксперт ООН, обратившись к Минуллиной.

Говоря об успехах в создании особых экономических зон в Татарстане, Мухаметшин отметил, что нельзя ограничиваться только крупными городами

«ФАРИД ХАЙРУЛЛОВИЧ, ДАВАЙТЕ РУГАЙТЕ НАС»

«Нам бы хотелось услышать, в чем мы недорабатываем, как нам улучшить работу», — сказала Минуллина. Однако выбор приглашенных выступающих, далеких от темы инвестиций, явно говорил об обратном. Первым выступил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, который даже удивился такому приглашению. Он похвалил АИР РТ и лично Минуллину за информационную активность и попросил ее больше внимания уделить проектам социальной направленности и социальному предпринимательству. «Мы должны более доходчиво доносить до населения результаты деятельности агентства по всем направлениям, особенно в социальной сфере», — сказал Фомин.

«М-м-м, — согласно покачала головой Минуллина, быстро конспектируя сказанное. — Мы обязательно запишем это как одну из задач агентства на 2019 год».

Анатолий Фомин: «Мы должны более доходчиво доносить до населения результаты деятельности агентства по всем направлениям, особенно в социальной сфере»

«Фарид Хайруллович, давайте ругайте нас, посоветуйте, как нам работать дальше», — обратилась Минуллина к спикеру Госсовета РТ Мухаметшину, который впервые заменял президента республики на коллегии АИР РТ.

Выступление многоопытного парламентария затянулось на 20 с лишним минут. Вначале он своими словами пересказал отчет Минуллиной, разбавив его парой идей о том, что республике нужны продвинутые люди, поэтому важен вопрос подготовки кадров. Затем он призвал успеть в уходящий поезд цифровизации и более активно привлекать исламские инвестиции.

Говоря об успехах в создании особых экономических зон в Татарстане, Мухаметшин отметил, что нельзя ограничиваться только крупными городами. «У нас 70 промплощадок, которые зарегистрированы в муниципальных образованиях. Но нужной активности в них нет. АИР РТ надо на них обратить внимание. Есть сельские районы, где есть большой инвестиционный потенциал. Достаточно небольших по объему инвестиций, чтобы жители местных территорий почувствовали положительных эффект. Это расширение налоговой базы, создание рабочих мест. В конце своего многословного выступления Мухаметшин призвал торговых представителей Татарстана активнее искать иностранных инвесторов. «Это задача в современных условиях становится все более актуальной», — отметил он.





