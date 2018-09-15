Этапный эпикриз казахстанской экономики

Кризис 2008 оказался самым разрушительным со времен мирового кризиса 1930-х годов. Он был развязан банками США путём спекуляций банковскими деривативами. Чтобы спасти хребет банковской системы, Казначейство США было вынуждено влить в кассы крупнейших банков 421 млрд долларов. Правда, все эти бюджетные вложения полностью вернулись в государственную казну к 2013 году.

В европейских странах государства были вынуждены выложить ещё больше – 465 млрд евро и выставить гарантии в пользу некоторых банков. Эти суммы в последующем возвращались государству за счёт прибылей и в форме дивидендов.

Кроме того, по оценкам BCG, западные банки за участие в спекулятивных сделках были оштрафованы на сумму 231 млрд евро, большая часть которой, 63%, была уплачена американскими банками.

По данным агентства Sigtarp, только в США были осуждены 324 человека из финансово-банковской системы за участие в спекуляциях.

Только к 2015 году мировая экономика сумела вернуться к докризисным параметрам экономического роста. Естественно, западная пресса и аналитика пестрят оценками этого кризиса, в большей степени говоря об уроках и новых рисках.

Парадокс этого кризиса в Казахстане состоит в том, что страна, будучи несвязанной с subprime и не имея отношения к банку Lehman Brothers, пострадала не в меньшей мере. Республика вошла в пучину кризиса, когда мировая экономика уже вышла из штопора.

Банковская система Казахстана продолжает разрушаться. За исключением двух-трёх банков, она оказалась на бюджетной «игле», тогда как западные банки находятся на стадии процветания, поддерживая экономику дешёвыми кредитами и подпитывая госбюджет своих стран миллиардными прибылями.

Наглядно можно представить пейзаж казахстанской экономики по сравнению с другими нефтяными державами в диаграммах и графиках.

1.УРОВЕНЬ ВВП В КАЗАХСТАНЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ГРУППОЙ НЕФТЯНЫХ ДЕРЖАВ

Источник: World Bank

По этому показателю Казахстан намного уступает всем названным странам: дефицит товаров и услуг.

2. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В ГРУППЕ НЕФТЯНЫХ ДЕРЖАВ

Источник: World Bank

Если уровень инфляции в группе стран колеблется в коридоре от 0 до 4% и 4-6% (Саудовская Аравия), за исключением кризисного 2008 года, то казахстанский показатель инфляции в 2008 и 2016 зашкаливает. Экономика находится на «инфляционной игле», а в качестве допинга используется денежная эмиссия — в медицине такой случай характеризуется как инсулинозависимый диабет.

3. МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Источник: FRS, ECB, Национальный банк РК

Политика «дорогих денег», или монетарной рестрикции, Нацбанка Казахстана на фоне кредитной экспансии и политики «дешёвых денег» центробанков всех развитых стран, таких как Япония, США и страны еврозоны, воспринимается анахронизмом.

Другими словами, если центробанки западных стран и Японии делали ставку на оживление реального сектора экономики, то высокие ставки Нацбанка ограничивали доступ предприятий к банковским ресурсам.

В медицине такое явление называется кислородная асфиксия с признаками хронической анемии. Следствием такого «синдрома» являются падение реального сектора, нарушение денежно-товарного баланса и периодическая девальвация национальной валюты – тенге. На диаграмме обозначены дата и значение этих девальваций.

Динамика ВВП имеет устойчивую тенденцию к снижению после пика, достигнутого в 2013 при высоких ценах на нефть. Снижение цен на нефть сопровождается также обесценением национальной валюты против доллара и евро. Падение ВВП и сокращение товарной массы при росте денежной – одни из главных причин девальвационного напряжения.

Курс тенге испытывает все признаки гипертонического кризиса.

Источник: WorldBank, Национальный банк РК

Таким образом, этапный эпикриз ситуации в национальной экономике однозначно воспринимается с негативной оценкой.

Безусловно, такая тревожная ситуация нуждается в комментариях и разъяснениях представителей власти, которые до 2015 года отрицали наличие кризиса в Казахстане.

Какие уроки следует извлечь из затянувшегося кризиса? И будут ли эти уроки извлечены?

Между тем назревает новый экономический кризис, который может оказаться ещё более опасным для национальной экономики.

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