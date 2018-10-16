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Эксперты подсчитали ущерб для мировой экономики от торговой войны Трампа

Мировая экономика 16 Окт 2018
Эксперты подсчитали ущерб для мировой экономики от торговой войны Трампа
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2:30  16 Октября 2018

Эксперты подсчитали ущерб для мировой экономики от торговой войны Трампа

Мадрид, 16 октября. Действия американского президента Дональда Трампа, начавшего масштабную торговую войну, приведут к тому, что мировая экономика лишится 1,52 триллионов долларов. Как пишет испанская газета ABC со ссылкой на МВФ, наибольший ущерб понесут сами США.

По данным экспертов Мирового валютного фонда, в случае наихудшего сценария развития событий, мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП упадет на 1,9%. Это приведет мировую экономику к потрясениям, которые будут куда серьезнее, чем те, что имели место во время финансового кризиса 2008 года.

Также эксперты полагают, что в настоящее время эффект от деятельности Трампа ощущается еще не полностью, но уже в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

Эксперты отмечают, что наибольший ущерб экономике наносит торговая война США и Китая, а также неопределенность вокруг выхода Великобритании из состава ЕС. Предварительная сумма потерь для мировой экономики, по мнению аналитиков, составляет 1,52 триллиона долларов.

Автор:
Антон Зарубин



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