Эксперты по интернет-маркетингу раскрыли секреты продвижения на Международном форуме Digital Fest—2018

Tazabek — В отеле Jannat Regency 14 июня прошел международный форум Digital Fest—2018, организованный РА I DO MARKETING, FINCA BANK и ASU.

В нем приняло участие около 200 представителей бизнеса Кыргызстана, среди которых были маркетологи, рекламщики, журналисты, PR-менеджеры, копирайтеры, бизнесмены, представители НПО. Основной тематикой фестиваля были новые инструменты цифровой рекламы в Кыргызстане.

Спикеры – эксперты из Mail.Ru Group (Россия), I DO MARKETING (Кыргызстан), myTarget (Россия), SemanticForce (Украина), Vk.com (Россия), Мегаплан «Россия», Lalafo (Кыргызстан), OK.ru (Россия) Reklama online (Кыргызстан) поделились практическими знаниями и инструментами продвижения бренда/компании в интернете и в быстро меняющемся рынке.

По данным экспертов рынок digital рекламы Кыргызстана ежегодно прирастает на 30%. К примеру, в 2018 году по прогнозу размер рынка digital рекламы составит 2,3 млн долларов.

Исходя из статистики, становится понятно, что сегмент digital рекламы продолжает наращивать объемы и показывает уверенный рост и в перспективе мы будем видеть все еще более точные и эффективные инструменты продвижения.



71 млн чел. или 80% аудитории Рунета – mobile пользователи, рассказывает Екатерина Ерошенка – руководитель международного отдела Mail.Ru Group. Смартфоны уже стали главным устройством для выхода в интернет, соответственно мобильные пользователи приобретают все больший интерес у конечного рекламодателя.

Электронная коммерция в Кыргызстане сейчас переживает бурный рост и с каждым днем становится все крупнее. По данным Дарьи Суходоловой, руководитель Lalafo Кыргызстан, примечательно, что приобретают в интернете в основном автомобили, недвижимость и личные вещи, в том числе и бытовую технику.



Кейсы по таргетингу представил эксперт по таргетированной рекламе myTarget Александр Стребков. Он рассказал из каких элементов состоит кликабельное объявление в соцсетях, как сегментировать аудиторию кампании и почему это важно. Также он показал стратегию заведения рекламной кампании.



Таким образом, Digital Fest 2018 предоставил уникальную возможность обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами интернет рекламы из СНГ и профессиональными участниками рынка рекламы Кыргызстана. Помимо возможности нетворкинга и получения знаний, активные участники выиграли призы и подарки от спонсоров и партнеров: Mail.Ru Group, ОК, Megago, Lalafo, ASU и myTarget.

Для более подробной информации по статистике или презентациям можно обращаться на почту info@idm.kg

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