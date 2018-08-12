Эксперт рассказал о нездоровом росте украинской экономики

Киев, 12 августа. Бывший глава Министерства финансов и кабинета министров Украины Виктор Пинзеник заявил, что украинская экономика показывает рост, однако он является нездоровым.

По словам депутата Верховной рады, положительные цифры украинского экономического роста не должны вводить в заблуждение, так как они обеспечиваются исключительно за счет торговли импортными товарами, а данная тенденция не может быть долговременной и устойчивой.

Политик предположил, что по итогам текущего года рост украинской экономики составит около 3 процентов.

«В обычных условиях этого было бы достаточно. Но украинские реалии значительно сложнее. Надо вспомнить два периода спада: 2014–2015 годы — спад на 15%. Не забываем 2009‑й — это тоже почти 15% спада», – напомнил Пинзеник, добавив, что важнее цифр является качество экономического роста.

Он пояснил, что в прошлом году экономика страны показала рост на 2,5%, однако если рассмотреть ситуацию подробно, то окажется, что промышленность выросла только на 0,4%, а сельское хозяйство упало на 2,7%.

«Возникает вопрос: что дало экономический рост 2,5%? Торговля. Она увеличилась на 8,8%. А чем торговали? Если промышленность почти по нулям, сельское хозяйство в минусе? Торговали импортными товарами», — объяснил эксперт, добавив, что перед Киевом стоит проблема обменного курса и торгового баланса.

Пинзеник подчеркнул, что многие могут положительно оценить итоги 2017 года, так как зарплата и пенсия выросли на 37%, однако стоит задаться вопросом куда делись эти деньги?

«Часть ушла в цены, а часть — в импорт. Это нездоровый рост. В этом году картина повторяется. Мы не можем экономику поднимать за счет торговли импортными товарами», — подытожил свое заявление украинский специалист.

Ранее Газета.ру сообщала, что украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что до обнищания Украину за четыре года с начала событий на Майдане довело руководство в Киеве. По его словам, экономическая ситуация на Украине обострилась настолько, что может перерасти в хаос.

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