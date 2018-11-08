Экономика Украины в 2019 году вырастет на 0,5% – Центр Разумкова

По прогнозам центра, в 2020 и 2021 годах рост ВВП составит, соответственно, 1% и 2,9%.

Иллюстрация REUTERS

Рост валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году составит 0,5%, тогда как в 2020 и 2021 годах этот показатель составит, соответственно, 1% и 2,9%.

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Об этом говорится в сценарии-прогнозе развития национальной экономики «Ограниченный пессимизм», который опубликовал Центр Разумкова.

«Именно особые вызовы для страны в 2019 году, прежде всего в результате очередных президентских и парламентских выборов, будут провоцировать высокую политизацию экономических решений (в том числе вследствие популизма многих партий) и этим будут отрицательно сказываться на экономическом развитии», — сказано в прогнозе.

Также предвыборные кампании, по мнению центра, усилят состояние неопределенности для бизнеса, который крайне осторожно будет принимать решения относительно дальнейших стратегических шагов.

Как сказано в прогнозе, избирательный марафон на протяжении практически всего 2019 года будет тормозить любые намерения по введению экономических трансформаций и ограничивать возможности стимулирования экономической активности.

«В то же время, власть, вероятно, будет даже усиливать вмешательство в бизнес-деятельность, в том числе через фискальные службы, для наполнения бюджетов и выполнения социальных обещаний, что также негативно будет влиять на способность бизнеса к росту и ускорению. Поэтому, даже избежание экономического обвала в 2019 году уже можно рассматривать как положительный результат», — сказано в прогнозе.

Что касается инфляции, то Центр Разумкова прогнозирует, что в 2019 году она составит 10,7%, в 2020-м – 8,3%, а в 2021-м – 7,4%.

Курс доллара прогнозируется на уровне 30,5 гривни за 1 доллар в 2019 году, 32 гривни/доллар – в 2020 году и 33,3 гривни/доллар – в 2021 году.

Учитывая ухудшение темпов роста мировой экономики и усиление протекционистских мер, Центр Разумкова видит перспективы внешнеторговой экспансии для Украины в ближайшие два года не слишком оптимистичными.

«Ситуация усугубляется тем, что уже с 2019 года Украина недосчитается значительных финансовых ресурсов вследствие существенного сокращения транзита газа, что существенно скажется на показателях экспорта услуг. И вообще, счет текущих операций будет оставаться дефицитным, а объемов прямых иностранных инвестиций будет недостаточно для его (дефицита) покрытия», — сказано в прогнозе.

Что касается экспорта украинских товаров и услуг, то, по мнению центра, в 2019 году его рост составит менее 6%. Только в 2021 году рост экспорта составит 12%, и он станет опережать рост импорта.

Не ожидают в Центре Разумкова и улучшения ситуации с прямыми иностранными инвестициями в 2019 году.

«Также, как и в текущем 2018 году, приток прямых иностранных инвестиций не превысит 3 миллиарда долларов США. Лишь со второй половины 2020 года, когда станет ясна новая структура власти и будут сформированы новые институты, иностранные инвесторы будут рассматривать возможности инвестирования в Украину более смело, однако объем притока будет оставаться на уровне 4 миллиардов долларов США», — сказано в прогнозе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%.

Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году прогнозирует рост экономики Украины на 3%, а Всемирный банк – 3,5%.

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