Экономический прогноз шокировал украинцев: произойдет то, чего все так опасались — Вести-UA

Страну ждет дефолт и обвал гривны?

Издательством «Апостроф.Экономика» был осуществлен опрос среди ведущих экспертов по экономике и финансам в Украине. Результаты немного пугают. Почти все уверены в том, что страну ждет дефолт и обвал гривны, если к власти придут популисты и прекратят сотрудничество с МВФ.

Так, глава Forex Club Андрей Шевчишин считает, что мы все еще сильно зависимы от наших финансовых доноров, чтобы прекращать с ними сотрудничество, передает znaj.ua.

К тому же эксперт считает, что в 2019 году несколько факторов и причин будут максимально влиять на курс национальной валюты. Во-первых, на устойчивость гривны будет сильно влиять объем урожая, во-вторых, грядущие выборы президента и нового парламента, в-третьих, это ситуация на глобальном рынке.

«Если популисты придут к власти и решат отказаться от помощи кредиторов, это фактически будет означать дефолт и развал экономики», — уверен Шевчишин.

Еще один аналитик, представитель холдинга Dragon Capital, считает, что на стабильность гривны может повлиять мировой экономический кризис и приход к власти тех же популистов.

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