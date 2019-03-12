«Дурак платит дважды»: Скубченко раскритиковал конференцию Гройсмана об энергонезависимости — Украина.ру

О победителях не судят. С Майдана 2014 года Украина переплатила ЕС за газ $1,5 млрд Сейчас Гройсман проводит шумную, но пустую по содержанию конференцию «От энергоэффективности к энергонезависимости».

Расскажу вам правдивую историю, которую не расскажет эта власть.

Году в 2010 USAID проводило масштабную конференцию по вопросам энергоэффективности в Украине. Каждому участнику — раздаточные материалы по теме.

И вот читаю я как участник конференции описание проблематики, а там — прямым текстом примерно следующее. Если мировая экономика будет развиваться в существующем тренде, то уже к 2030 году стоимость газа увеличится вдвое, а сама Россия удвоит продажи газа.

И что США не могут такого допустить, так как это является угрозой интересам самих Штатов. Поэтому США приветствуют все меры на сокращение потребления газа.

Вот всё, что происходит в Украине, — это всё звенья одной цепи: США обеспокоены тем, что Россия может стать сильнее, и не могут допустить такого сценария. Вот только жаль, что Украина в этой игре — лишь разменная монета. Причём небольшого достоинства.

Но учитывая тупость грантоедов и жадность штатовских ставленников в Украине, вся энергоэффективность и энергонезависимость свелась к одному — к покупке российского газа не у России и дешевле, а дороже и через европейских трейдеров. Ибо дурак платит дважды.

При этом никакого сокращения потребления газа в ЖКХ нет. Но громких слов сегодня скажут много. Наши энергоэффективные и энергонезависимые клоуны.

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