Доля программатика вырастет до $84,9 млрд — три основных тренда

Покупка рекламы при помощи технологии алгоритмических закупок рекламы (программатики) продолжает наращивать свою долю в цифровом баннерном пространстве. По прогнозам Zenith Programmatic Marketing Forecasts, доля покупки таких баннеров к 2019 году превысит 67% от глобальных маркетинговых расходов. Этот показатель суммарно увеличится до $84,9 млрд.

Программатик позволяет брендам вести диалог с целевой аудиторией в нужном контексте, учитывая полученную информацию о пользователях. Три основных тенденции в технологиях дают представление о причинах этого процесса и способах применения высокотаргетированных баннеров. Андрей Успешный, менеджер по развитию бизнеса из RTB House, считает, что на программатик будет ориентирована большая часть маркетинговых расходов 2018 года.

Искусственный интеллект станет мейнстримом











Искусственный интеллект де-факто стал стандартом в обработке больших массивов данных, и это как нельзя кстати для электронной коммерции. Разница в конкурентоспособности компаний, внедряющих ИИ в свои цифровые платформы, и не делающих этого, станет более очевидной.

Тенденции ИИ скажутся на покупке рекламы в программатике. DSP-платформы должны помнить, что машинное обучение будет вытеснено более интеллектуальным аналогом — глубинным обучением, которое имитирует работу человеческого мозга: обрабатывает данные и создает модели принятия решений.

Этот метод уже находит применение в здравоохранении, автомобильных автопилотах, электронной коммерции и т.д. Алгоритмы самообучения позволяют наладить эффективную закупку показов на RTB аукционах за считанные секунды, обрабатывая миллиарды пластов информации в поисках оптимальных решений. Алгоритмы получают данные о наилучших местах размещения баннеров, оптимизируя затраты.

Паблишеры и рекламодатели будут действовать сообща

В 2018 году ожидаются важные изменения в отношениях между паблишерами и рекламодателями. Блокировка нативных предложений появится в браузере Chrome уже с февраля. Корпорация Google как член Коалиции за лучшую рекламу (Coalition for Better Ads) начнет блокировать раздражающие и навязчивые баннеры по очень строгим критериям. Такое решение вполне разумно и улучшит качество рекламного продукта, но потребует адаптации. Демонстрация баннеров должна стать выборочной и аккуратной.

Другим важным улучшением является Ads.txt (Authorized Digital Sellers). Проект повышает прозрачность в рекламной экосистеме программатика. Он используется ведущими веб-сайтами и может стать общепринятым стандартным инструментом. Паблишеры смогут уполномочивать компании продавать свои цифровые ресурсы. Благодаря гласности и прозрачности пользователи будут уверены, что видят рекламу из авторитетных источников. Издатели рекламы захотят стать официальными партнерами, чтобы остаться конкурентоспособными.

Распространится новый вид аукционов

В 2016–2017 годах аукционы header-bid были популярны благодаря дружественному подходу к рекламодателям и паблишерам. Это улучшало монетизацию баннеров, но замедляло загрузку страниц. Торги на стороне сервера (SSB) — это новое популярное решение проблемы, продиктованное демократизацией доступа к рекламному пространству и необходимостью его эффективной монетизации.

В случае SSB, загрузка страницы ускоряется, но для этого нужна сложная инфраструктура. На данный момент, ее могут себе позволить крупные паблишеры. К примеру, Amazon, Google или App Nexus уже инвестируют средства в эту технологию.

К чему это все приведет

Программатик в электронной коммерции по-прежнему будет адаптивной и постоянно развивающейся технологией. Но мы наблюдаем действительно важные глобальные цифровые тенденции, которые могут изменить понимание рекламы в средствах массовой информации.

В предстоящем году паблишеры, рекламодатели и пользователи увидят, как влияют на программатик новые технологии, правила и решения. 2018 год обещает продвигать отрасль параллельно с развитием цифровых технологий. Поэтому мы ожидаем, что программатик станет популярнее, чем когда-либо.

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