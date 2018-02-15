Доллар и евро в Украине стали дешевле

На сегодня, 15 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 32,91 грн;

10 российских рублей – 4,62 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился еще на четыре копейки. С минувшей пятницы американская валюта подешевела уже на 47 копеек, с начала февраля – на 1,19 грн. Такого низкого курса доллара украинцы не помнят с ноября 2017 года. Эксперты объясняют нынешнее падение курса «зеленого» сезонными факторами, а также влиянием решения НБУ повысить учетную ставку до 16%.

Курс евро снизился на копейку, на которую подорожал накануне. Европейская валюта при этом остается ниже психологической отметки, чего не происходило с декабря 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей вновь осталась практически неизменной.









Во вторник, 13 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на две копейки в покупке и в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,67/26,71 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,85/32,9 грн, повысившись на 13-14 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Эксперты считают, что курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 27,25 – 28,5 грн. Средний курс продажи наличного евро в Украине до конца февраля может колебаться в диапазоне 33,5 – 35 грн, отмечают специалисты.

Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл.

При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания «подушки безопасности».

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу БигМака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:





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