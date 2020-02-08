Для криворожских предпринимателей проведут бесплатный тренинг

Профессиональные тренинги и консультации с экспертами. На Днепропетровщине стартует новый проект по поддержке региональных экспортеров. Участие — бесплатное, сообщили в управлении внешнеэкономической деятельности Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом сообщается на сайте ДнепрОГА.

«Тренинги будет полезно посетить, прежде всего, предпринимателям экспортерам и фермерам. Участникам расскажут о полезных для бизнеса инструментах и онлайн-ресурсах. Также разъяснят, как работать с поисковыми базами данных иностранных компаний-импортеров, дистрибьюторов и производителей продукции», — рассказали в управлении внешнеэкономической деятельности Днепропетровской ОГА.

Первый тренинг состоится 12 февраля в Днепре, следующий — 18 февраля в Кривом Роге. 20 февраля на встрече с экспертами приглашают предпринимателей Каменского, 25 февраля — Павлограда, 28 февраля — Никополя.

Участие бесплатное — нужно лишь зарегистрироваться. Дополнительная информация — по телефону: (056) 374-94-12 или в Facebook.

Проект воплощает Днепропетровская торгово-промышленная палата совместно с программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».





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