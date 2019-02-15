Дело Супрун: судья заявил о самоотводе — новости политики — УНИАН

Он удалился в совещательную комнату для оценки обстоятельств.

Судья, который рассматривает «дело Супрун», заявил о самоотводе / фото ombudsman.gov.ua

Судья Сергей Каракашьян, который рассматривает «дело Супрун», заявил о самоотводе.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время заседания Окружного админсуда Киева.

Так, судья заявив о самоотводе, удалился в совещательную комнату для оценки обстоятельств.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу о Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможке и распределении лекарств или же направления людей на лечение за границу.

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11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска в деле по выполнению Супрун обязанностей министра здравоохранения.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.

Супрун заявила, что утром 14 февраля снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения. Она является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.

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