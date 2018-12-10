Делегация ИМЭП приняла участие в международном форуме Шелкового Пути — КАРАВАН

О 4-ом заседании членов SiLKS

Организатором встречи выступил Центр исследований развития (DRC) при Госсовете КНР. Учрежденная в октябре 2015 года, Сеть объединяет в своем составе ведущие мозговые центры мира, занимающихся исследованием китайской мега инициативы «Пояса и пути». В частности, членами SiLKS являются известные научно-экспертные центры стран АТР, Ближнего Востока, Западной и Восточной Европы, а также СНГ. Будучи одним из соучредителей Сети, ИМЭП является пока единственным представителем Казахстана в организации. И за последние 3 года своей деятельности SilKS успел превратиться в важную платформу для глубоких обсуждений различных аспектов инициативы «Пояса и пути», способствующей продвижению общего видения среди ее участников.

В рамках встречи экспертов SiLKS были обсуждены меры по повышению роли мозговых центров в механизмах международного сотрудничества, связанных с инициативой «Пояс и путь», в том числе, улучшение коммуникационных механизмов SiLKS и проведение совместных исследований. В своем выступлении директор ИМЭП Ержан Салтыбаев отметил необходимость качественного укрепления партнерства в рамках SiLKS и призвал к активизации академических обменов между мозговыми центрами.

Кроме того, вниманию участников заседания был представлен трехлетний план работы по развитию SiLKS (2019-2021). Документ нацелен на превращение SiLKS к 2021 году в международный альянс мозговых центров с широким влиянием. Для выполнения данной задачи SiLKS планирует наладить работу в шести ключевых областях, таких как механизмы управления, онлайн-платформы, экспертные обмены, академические исследования, каналы финансирования и рабочие группы. Помимо этого, в ходе четвертой встречи состоялось принятие в состав Сети новых членов, а также был заслушан годовой отчет о деятельности SiLKS.

О Форуме Шелкового пути

Форум Шелкового пути – главная диалоговая площадка для обсуждения проектов инициативы «Пояс и путь». К примеру, в Форуме Шелкового пути-2016 в Варшаве выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В нынешнем заседании Форума, который проходил в столице Франции, приняли участие более 170 экспертов из более чем 35 стран. В этом году Форум был посвящен теме «Совместное строительство «Пояса и пути» и содействие устойчивому глобальному развитию». Его участники обсудили в рамках инициативы «Пояс и путь» такие вопросы, как мировая экономика открытого типа, продвижение «зеленого» и низкоуглеродного развития, новый виток научно-технической революции и инклюзивный рост.

В числе ключевых спикеров Форума Ху Чуньхуа — вице-премьер Госсовета Китая, Марио Пеццини — директор центра развития ОЭСР, Фату Хайдара — управляющий директор ЮНИДО по вопросам корпоративного управления и оперативной деятельности, Вук Еремич — министр иностранных дел Сербии (2007-2012), председатель 67-й Генеральной Ассамблеи ООН, ныне руководитель Центра по международным отношениям и устойчивому развитию, а также Ли Вэй — Президент DRC.

О выступлении Директора ИМЭП на Форуме Шелкового Пути

В свою очередь, выступление директора ИМЭП Ержана Салтыбаева состоялось на IV сессии Форума, озаглавленной «Пояс и путь: инклюзивное развитие». Его речь была посвящена анализу казахстанского опыта участия в реализации проектов «Пояса и пути». Недавно проведенное исследование ИМЭП и Центра исследования развития при Госсовете КНР стало первой комплексной работой в Центральной Азии по вопросам процессы китайской инвестиционной активности и их влияние на регион. В рамках данной работы проведен анализ по всем проектам, реализованным между четырьмя странами Центральной Азии с начала 2013 года до сегодняшнего дня.

В Центральной Азии инициатива «Пояс и путь» стала продолжением и выходом на новый уровень китайского внешнеполитического курса. Количественный рост инвестиций перешел в качественно новую региональную политику.

Китайская инициатива институализировала совместное экономическое сотрудничество, придав ему четкую направленность на развитие определенных отраслей: транзитной инфраструктуры и производства ориентированного на местный и китайский рынки.

Основные направления сотрудничества заданы верно: проекты ориентированы на использование конкурентных преимуществ Казахстана и применение китайских инвестиций там, где они способны составить конкуренцию инвестициям из других стран. К таким отраслям можно отнести опирающуюся на мощную ресурсную базу металлургию, нефтехимическую промышленность, сельское хозяйство.

Кроме того, Казахстан является наиболее привлекательной для инвестиций страной региона. За годы независимости в экономику Казахстана было привлечено более $255 млрд. прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Объем всех ПИИ на душу населения составляет более 14 000 долларов.

Мы провели ряд важнейших реформ, в том числе упрочение института собственности и защиты инвестиций.

В индексе «Doing business» в 2017 году Казахстан занял 36 место: Казахстан занял 1 место среди 190 по индикатору «Защита миноритарных инвесторов», «исполнение контрактов» 6 место.

— Казахстан также имеет свои цели в отношении китайских инвестиций. Для нас в первую очередь важно модернизировать собственную промышленность. Мы также хотим обеспечить максимальную диверсификацию и экспорта, и путей выхода на международные рынки. Китай может предоставить нам и то, и другое.

Конечно, значительная часть китайских инвестиций вкладывается в горнодобывающий комплекс и металлургию, однако это инвестиции в создание продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Сейчас Казахстан экспортирует в Китай металлосодержащую руду. После реализации совместных проектов в металлургии созданные предприятия смогут экспортировать продукцию высокого передела с высокой добавленной стоимостью. Тем самым снижается наша зависимость от торговли одним ресурсом – нефтью, — отметил Е. Салтыбаев.

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