Что такое электронные деньги, где купить электронную валюту, лучший онлайн обменник

Интернет уже давно перешагнул тот уровень, когда мы только получали там знания. Сейчас мы общаемся в сети, делаем и оплачиваем покупки, зарабатываем или ищем работу, общаемся, находим друзей.

Вполне логично, что с развитием денежных отношений, таких как электронная коммерция, фриланс и т. п., для удобства активных пользователей, появились свои системы онлайн платежей и электронные деньги, позволяющие отойти от наличного расчета. Платить и получать платежи через сеть стало намного проще.

Электронные (виртуальные) деньги это цифровая валюта, имеющая свою номинальность и привязанная к определенным мировым валютам. Как и обычные бумажные деньги, она является реальным платежным инструментом и ее можно купить за национальную денежную валюту или же в онлайн обменниках. Хранилищем таких денег являются различные виртуальные платежные системы, в любой из которых пользователь может создать аккаунт и электронный кошелек, защищенный паролем. При этом, в любой момент он может обратиться к системе и обменять электронные деньги на наличные или безналичные. Пользование такой цифровой наличностью имеет ряд преимуществ, основные из которых:

платежи в любую точку мира совершаются в пределах от нескольких секунд до нескольких минут;

любые операции по оплате товаров и услуг можно проводить мгновенно, без привязки ко времени суток и месту пребывания, с любого устройства с выходом в интернет;

конфиденциальность всех операций;

минимальная комиссия при пополнении кошелька или ее отсутствие;

простота в пользовании и открытии счета.

Большое количество сервисов, где можно создать такой счет, позволяет выбрать тот, который подходит именно вам. Одни из самых распространенных — Webmoney, Яндекс.Деньги, Payeer, Advanced Cash.

Где можно купить электронные деньги?

С увеличением числа интернет-магазинов в сети, а также количества людей зарабатывающих в интернете, часто возникает необходимость купить или обменять виртуальные деньги. Выгоднее всего это сделать через онлайн обменник валют. Преимущества такого метода:

купить или вывести электронную валюту можно в любое время суток;

простая и быстрая конвертация денежных средств;

скорость проведения обмена/покупки;

анонимность всех операций, отсутствие сложных верификаций;

хороший обменный курс, небольшие комиссии на транзитные обмены валют;

возможность получить прибыль за счет колебания курсов;

широкий выбор разных платежных систем в рамках одного сервиса. Это дает возможность выполнить по разным направлениям сразу несколько транзакций.

Выбирать онлайн обменник электронных денег лучше полностью автоматизированный, где каждая заявка обрабатывается автоматически, а не вручную. Это исключит возможные проблемы с недобросовестными контрагентами. Также это влияет на скорость операций.

Интерфейс сайта должен быть простой и понятный даже начинающему пользователю. Регистрация обычно предельно простая и занимает всего несколько минут: указать фамилию, имя, адрес электронной почты, затем надо придумать логин и пароль.

Одним из таких обменник является — https://exchanger-em.com/.

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