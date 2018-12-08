Что делать компаниям во времена волатильности и неопределенности? — Forbes Казахстан

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Десять лет мы жили в условиях постоянно растущего рынка. Порою казалось, что цены акций взлетают вверх как будто по собственной воле, и непрерывный экономический рост и низкие процентные ставки сильно способствовали высокой и стабильной акционерной доходности. В результате некоторые топ-менеджеры могли забыть о том, что действительно создает стоимость компании. В условиях возвращения волатильности рынка и экономической неопределенности организациям стоит пересмотреть пути повышения капитализации и, возможно, вспомнить некоторые неприятные истины.

Именно этому посвящена новая публикация BCG «Десять уроков за 20 лет исследования создания стоимости», в которой описаны выявленные BCG реально значимые факторы (и частые ошибки менеджмента), оказывающие самое непосредственное воздействие на результаты компании. Эти выводы базируются на анализе опыта компаний-лидеров в области создания акционерной стоимости. Еще в 1999 г. BCG начала изучать динамику акционерной доходности компаний, основываясь на данных за 5-летние периоды.

Первый и бесспорный вывод: именно TSR должен служить ключевым показателем создания стоимости в акционерных компаниях в среднесрочной и долгосрочной перспективе. TSR отличается сбалансированностью и учитывает все факторы, влияющие на акционерную доходность: рост выручки (от реинвестирования в бизнес), увеличение маржи (благодаря контролю затрат и ценообразования) и денежного потока (который может быть реинвестирован для дальнейшего роста или использован для других целей создания стоимости).

— Замена TSR другим показателем неизбежно сбивает компанию с курса. Например, когда основным показателем делают EPS (чистая прибыль в расчете на одну акцию), менеджеры могут попытаться «купить» повышение EPS, делая избыточные капиталовложения, осуществляя непродуманные слияния и поглощения или идя на обратный выкуп акций в неудачно выбранное время, — говорит Александр Рос, старший партнер BCG и один из авторов статьи.

— Измерение TSR на интервале 3-5 лет позволяет выделить достаточно времени на получение результатов от внедрения стратегии или дохода от инвестиций. Только этот показатель позволяет правильно «вести счет». Вот почему TSR — единственный многопериодный показатель, одобренный SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США), — полагает еще один из авторов материала старший партнер BCG Эрик Вик.

В статье перечислены и другие важные выводы на основе исследований капитализации:

Найти путь к созданию стоимости способна каждая компания. Хотя менеджеры часто чувствуют себя в ловушке из-за сложившейся ситуации в отрасли или макроэкономических факторов, почти из любой стартовой точки можно найти дорогу к созданию стоимости. TSR — не только абсолютный, но и относительный показатель, поэтому любой компании под силу опередить конкурентов, даже если показатели отрасли отстают от средних по рынку.

Рост — не единственный путь к опережающей динамике создания стоимости. Нельзя отрицать, что у ведущих компаний 50-70% стоимости , создаваемой в горизонте 5-10 лет, приходится именно на рост. Однако менеджерам стоит помнить о том, что недальновидная или непродуманная погоня за ростом (неудачные слияния и поглощения, неправильная приоритизация, ставка на цикл, входящий в фазу спада) — одна из самых распространенных причин разрушения стоимости. Многие компании, находящиеся в верхнем квартиле по показателям капитализации, добиваются этого с помощью сочетания таких факторов, как повышение маржи и денежной доходности.

, создаваемой в горизонте 5-10 лет, приходится именно на рост. Однако менеджерам стоит помнить о том, что недальновидная или непродуманная погоня за ростом (неудачные слияния и поглощения, неправильная приоритизация, ставка на цикл, входящий в фазу спада) — одна из самых распространенных причин разрушения стоимости. Многие компании, находящиеся в верхнем квартиле по показателям капитализации, добиваются этого с помощью сочетания таких факторов, как повышение маржи и денежной доходности. Не стоит недооценивать денежный поток. Денежный доход составляет основную часть TSR, генерируемого компанией за протяженный период. С 1926 около 40% TSR компаний, включенных в рейтинг S&P 500, приходится на денежные поступления, возвращенные в виде дивидендов. Генерация денежного потока является основным фактором роста компаний: она определяет масштаб реинвестиций в долгосрочной перспективе — как на основе органического роста, так и с помощью слияний и поглощений.

TSR компаний, включенных в рейтинг S&P 500, приходится на денежные поступления, возвращенные в виде дивидендов. Генерация денежного потока является основным фактором роста компаний: она определяет масштаб реинвестиций в долгосрочной перспективе — как на основе органического роста, так и с помощью слияний и поглощений. Несмотря на плохую репутацию, слияния и поглощения — это полезный инструмент. Хотя более 50% сделок представляют собой простой переход богатства от продавца к покупателю, многие компании, лидирующие по акционерной доходности в долгосрочной перспективе, участвуют в значительном количестве слияний и поглощений. Сделки M&A — один из путей (а их не так много) реинвестирования больших объемов капитала, и правильно выбранные и осуществленные транзакции могут обеспечить значительный доход на инвестиции.

представляют собой простой переход богатства от продавца к покупателю, многие компании, лидирующие по акционерной доходности в долгосрочной перспективе, участвуют в значительном количестве слияний и поглощений. Сделки M&A — один из путей (а их не так много) реинвестирования больших объемов капитала, и правильно выбранные и осуществленные транзакции могут обеспечить значительный доход на инвестиции. Профиль и форма инвестиционных возможностей компании важнее точности расчетов для их оценки. Топ-менеджеры часто тратят время и энергию на то, чтобы получить очень точные данные для инвестиционной модели. Например, руководители склонны излишне фокусироваться на стоимости капитала, тогда как на самом деле им стоит сосредоточиться на сравнении предлагаемой инвестиции с альтернативными возможностями использования капитала.

Вот еще некоторые выводы на тему создания стоимости: отношение к инвесторам как к клиентам со временем окупается, излишняя зацикленность на показателях препятствует созданию стоимости, мультипликаторы оценки перестали быть непроницаемым «черным ящиком» (и не стоит к ним так относиться).

— Иногда говорят о том, что распространение новых бизнес-моделей в эпоху цифровых технологий сделало управление стоимостью менее актуальным, тогда как на самом деле верно как раз обратное. Сейчас как никогда важно использовать TSR как ориентир при планировании создания стоимости и применять всегда актуальные, тяжело давшиеся принципы ее создания, — утверждает Хади Фараг, партнер-эксперт BCG и один из авторов статьи.

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