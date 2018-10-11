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Бюджет, который подан, оторван от экономических реалий, — Валентин Землянский

Экономика Украины 11 Окт 2018
Бюджет, который подан, оторван от экономических реалий, — Валентин Землянский
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  • Бюджет, который подан, оторван от экономических реалий, — Валентин Землянский  112.ua

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