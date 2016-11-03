Принят закон, разрешающий заключать зарубежные договоры по email и инвойсу

Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №4496 во втором чтении. Законопроект поддержали 270 народных депутатов. Этот проект закона упраздняет необходимость составлять бумажный договор при оказании услуг на экспорт.

Если президент подпишет этот законопроект, украинские компании-экспортеры (в том числе, участники IT-отрасли) смогут заключать договоры с зарубежными клиентами по мейлу, по схеме публичной оферты, в электронной форме или же просто выставляя счет (инвойс). То же самое касается и деятельности фрилансеров.

По словам Виктора Галасюка, главы комитета по вопросам промышленной политики, этот проект снимает искусственные барьеры на пути введения валютной выручки айтишниками, креативными предпринимателями.

«Когда мы говорим об экспорте товаров — контроль нужен. Но если речь идет об экспорте услуг — нельзя проконтролировать пересечение границы услугой, а существующий сейчас механизм контроля является профанацией. Мы хотим ее устранить», — заявил он.

В тексте документа предлагается дополнить ст. 6 Закона «О внешнеэкономической деятельности» таким текстом: «В случае экспорта услуг (кроме транспортных) внешнеэкономический договор (контракт) может заключаться путем принятия публичного предложения о договоре (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или другим способом, в частности — путем выставления счета (инвойса), в том числе — в электронном виде, за предоставленные услуги».

Как ранее отмечал вице-президент ассоциации «ИТ Украины» Дмитрий Овчаренко, в большинстве стран при этом для подтверждения заключения и выполнения сделки достаточно инвойса, выданного поставщиком. А в Украине нужен письменный договор с переводом на украинский язык, инвойс и акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами.

Новации, которые предлагаются в законопроекте:

Для компании-экспортера услуги больше не обязательно заключать письменный договор с мокрыми печатями с заказчиком и проверять его в банке. Договор на предоставление услуги (к примеру, на разработку софта) может быть заключен по факту электронной переписки, путем принятия публичной оферты, в электронной форме, по факту выставления и оплаты инвойса.

Банкам запретят требовать перевод договора на украинский язык, достаточно будет предоставлять документы банкам на английском языке, они сами будут заниматься переводом.

Сейчас инвойс по бухгалтерскому учету не является первичными документом, но после принятия проекта он таковым станет, это облегчит как сам учет, так и общение с налоговой.

У банков будет возможность идентифицировать экспортные операции, но валютный контроль за операциями по экспорту услуг ликвидируется. Для подтверждения того, что это экспорт услуги, банк может затребовать инвойс.

Этот закон вступает в силу через день после его публикации, а вводится в действие через месяц после этого.