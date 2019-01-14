Белорусские общественники возмущены разрастанием русофобии в стране — EADaily

В Белоруссии потребовали уважать законные права и интересы русскоязычных граждан. Об этом заявляется в распространённом заявлении ряда общественных организаций Белоруссии «в связи с очередным проявлением русофобии в республике», передает корреспондент EADaily.

Как отмечается в обращении, «белорусские и российские издания распространяют заявление праворадикальной русофобской прозападной оппозиционной «Партии БНФ», отрицающей закреплённый в Конституции итог всенародного референдума 1995 года, а также отрицающей правовые основания Союзного государства Белоруссии и России, которое лживо и провокационно трактуется как причина «долгосрочной угрозы». ««Партией БНФ» заявлены нелепые утверждения о некоей «белорусской церкви», а также оскорблены чувства русскоязычного большинства белорусского общества, которое местечковые шовинисты позиционирует как угрозу военного вторжения России… На самом деле представители праворадикальной русофобской прозападной оппозиции на протяжении многих лет разжигают межнациональную рознь, провоцируют межэтнические конфликты и подстрекают к различным формам нетерпимости, создают питательную среду для возникновения экстремистских и террористических группировок», — заваляется в обращении.

В связи с этим авторы документа призывают правоохранительные органы Белоруссии «дать правовую оценку заявлению праворадикальной русофобской прозападной оппозиционной „Партии БНФ“ от 12 января 2019 года и в целом многолетней деятельности этой партии», учитывая «наличие признаков уголовных преступлений (статья 130 Уголовного Кодекса и др.)». «Мы требуем уважать законные права и интересы русскоязычных граждан и вообще всех граждан нашей республики вне зависимости от их языковой, этнической, конфессиональной, расовой или иной принадлежности. Считаем любые проявления шовинизма недопустимыми — даже если этот шовинизм прикрывается псевдопатриотической риторикой и липовой заботой о титульной нации», — подчеркнуто в заявлении.

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Как сообщало EADaily, ранее партия БНФ объявила 2019 годом белорусского языка, назвав его «важнейшим фактором национальной безопасности» в условиях активизации «информационных атак против Белоруссии». При этом представители данной националистической организации потребовали от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, которые «разжигают межнациональную рознь» и «по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны». Данное заявление уже вызвало реакцию в России. По заявлению главы временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, «Белорусский народный фронт либо что-то спутал», либо «намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России». «Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины», — отметил он.





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