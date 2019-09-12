Бангкок бьет рекорды по популярности среди туристов

Столица Таиланда приняла более 22 млн путешественников в 2018 году
Бангкок был самым посещаемым городом мира в 2018 году уже четвертый год подряд, опережая Париж и Лондон, согласно рейтингу, составленному Mastercard Inc, сообщает ЕНВ.
Согласно последнему индексу глобальных городов назначения Mastercard, столица Таиланда приняла более 22 млн международных путешественников. Париж и Лондон заняли второе и третье места с чуть более 19 млн каждый.
Лондон был единственным из топ-10 городов в рейтинге, где число иностранных посетителей за ночь сократилось почти на 4%. Прогнозируется, что в этом году в Токио будет самый большой рост прибывших — рост на 10% и составит более 14 млн человек.
Индустрия туризма Таиланда по некоторым меркам составляет около одной пятой валового внутреннего продукта страны. В этом году бум в секторе прекратился, поскольку валюта Таиланда укрепилась, а мировая экономика замедлилась.
Глобальный Топ 10 городов в 2018 году
Город
Международные посетители (млн чел)
Прогноз роста на 2019 год
Средняя продолжительность пребывания (ночей)
Средние расходы в день (USD)
Бангкок
22,78
3,34%
5
184
Париж
19,10
2,24%
5
296
Лондон
19,09
3,47%
6
148
Дубай
15,93
1,68%
4
553
Сингапур
14,67
4,0%
4
272
Куала Лумпур, Малайзия
13,79
9,87%
6
142
Нью-Йорк
13,60
2,94%
8
152
Стамбул
13,40
8,14%
6
106
Токио
12,93
10,02%
5
196
Анталия, Турция
12,41
8,14%
13
44