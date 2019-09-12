Бангкок бьет рекорды по популярности среди туристов

Столица Таиланда приняла более 22 млн путешественников в 2018 году

Бангкок был самым посещаемым городом мира в 2018 году уже четвертый год подряд, опережая Париж и Лондон, согласно рейтингу, составленному Mastercard Inc, сообщает ЕНВ.

Согласно последнему индексу глобальных городов назначения Mastercard, столица Таиланда приняла более 22 млн международных путешественников. Париж и Лондон заняли второе и третье места с чуть более 19 млн каждый.

Лондон был единственным из топ-10 городов в рейтинге, где число иностранных посетителей за ночь сократилось почти на 4%. Прогнозируется, что в этом году в Токио будет самый большой рост прибывших — рост на 10% и составит более 14 млн человек.

Индустрия туризма Таиланда по некоторым меркам составляет около одной пятой валового внутреннего продукта страны. В этом году бум в секторе прекратился, поскольку валюта Таиланда укрепилась, а мировая экономика замедлилась.

Глобальный Топ 10 городов в 2018 году

Город

Международные посетители (млн чел)

Прогноз роста на 2019 год

Средняя продолжительность пребывания (ночей)

Средние расходы в день (USD)

Бангкок

22,78

3,34%

5

184

Париж

19,10

2,24%

5

296

Лондон

19,09

3,47%

6

148

Дубай

15,93

1,68%

4

553

Сингапур

14,67

4,0%

4

272

Куала Лумпур, Малайзия

13,79

9,87%

6

142

Нью-Йорк

13,60

2,94%

8

152

Стамбул

13,40

8,14%

6

106

Токио

12,93

10,02%

5

196

Анталия, Турция

12,41

8,14%

13

44

Источник