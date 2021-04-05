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Байден обратился к нации с пасхальным посланием

Политика 05 Апр 2021
Байден обратился к нации с пасхальным посланием
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Президент США Джо Байден обратился к нации с пасхальным обращением. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ABC News.

С балкона Белого дома американский лидер пообещал нормально отметить Пасху через год.

Он также призвал граждан США «хранить нас всех и охранять наших военных», а также «оберегать нашего Пасхального зайца».

Отмечается, что первая леди страны Джилл Байден подарила зайцу цветок, но тот не смог принять подарок из-за своего костюма. «Он даже видеть не может», — сказал в этот момент Байден.

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