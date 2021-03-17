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Байден о Путине, топливный кризис отменяется. Главное за день :: Общество :: РБК

Политика 17 Мар 2021
Байден о Путине, топливный кризис отменяется. Главное за день :: Общество :: РБК
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Грозит ли России новый топливный кризис, угроза Байдена Путину, США назвали сроки введения новых санкций против России, компания Вексельберга готовит выход на биржу; главные новости — в обзоре РБК

Счетная палата передумала насчет топливного кризиса

Счетная палата в своем годовом отчете предупредила, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса, как в 2018 году, когда властям пришлось замораживать цены на бензин. Отчет был опубликован ночью, однако уже днем аудиторы скорректировали прогноз и заявили, что риск минимален.

  • «Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики, в том числе в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время, по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — говорится в новом комментарии аудиторов.
  • С начала года в России вновь фиксируется рост цен на топливо. С конца 2020 года бензин подорожал на 2,2%, а оптовые цены на АИ-92 на бирже достигли исторического максимума. В Минэнерго связывают рост цен с возросшим спросом из-за аномальных холодов. А аналитики полагают, что причиной роста цен стало то, что производителям выгоднее экспортировать бензин, а не продавать внутри страны.

    Счетная палата уточнила степень риска нового топливного кризиса в России

    Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Байден — о Путине и «вмешательстве» России

Президент США Джозеф Байден в интервью ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы 2020 года. И признал, что считает президента России «убийцей».

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