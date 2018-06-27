Aston Martin представил новый флагманский спорткар

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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира. В него вошли 25 самых богатых семейных кланов мира, которые, по оценке Bloomberg, суммарно владеют $1,1 трлн (по состоянию на 15 июня). Рейтинг составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index. В рейтинг включены только те семьи, в которых состояние передавалось хотя бы единожды от поколения к поколению. В него не попали те семьи, состояние которых сосредоточено в руках одного наследника.

На первом месте рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Компания имеет 12 000 магазинов по всему миру. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в $151,5 млрд. Крупнейшими держателями акций Walmart являются наследники основателя компании Сэма Уолтона, которые владеют долями через Walton Enterprises LLC (43%) и Walton Family Holdings Trust (5,3%).

На втором месте рейтинга сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 г. Сейчас ею управляют его сыновья Чарльз и Дэвид. В 1983 г. они выкупили компанию у своих братьев – Фредерика и Уильяма – за $1,1 млрд. Чарльз и Дэвид владеют равными долями в размере 42% акций. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $98,7 млрд.

На третьем месте наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 г. одноименную компанию. Mars наиболее известна благодаря таким продуктам, как M&Ms, Milky Way и Mars Bars. При этом продукция для ухода за домашними животными составляет почти 50% выручки компании. Сейчас бизнес принадлежит наследникам Марса. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в $89,7 млрд.

На четвертом месте несколько семей, владеющих международной пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev. Bloomberg оценил суммарно состояние владельцев компании в $54,1 млрд. На пятом месте – наследники Тьерри Эрмеса, который в 1837 г. начал предлагать французскому двору предметы роскоши. Основанная им компания Hermеs сейчас является одним из крупнейших в мире производителей люксовых товаров. Совокупно состояние владельцев компании Bloomberg оценил в $49,2 млрд. На шестом месте рейтинга братья Ален и Джерард Вертхаймер, владеющие Chanel. Их состояние Bloomberg оценил в $45,6 млрд. На седьмом месте рейтинга – семья, владеющая индийской промышленной группой Reliance Industries Limited. Суммарно состояние наследников компании, по оценке Bloomberg, составляет $43,4 млрд. На восьмом месте – семейство, управляющее автоконцерном BMW. Совокупно состояние наследников компании Bloomberg оценил в $42,7 млрд. На девятом месте рейтинга расположилось семейство, владеющее промышленной группой Cargill Inc. Состояние наследников Уильяма Каргилла, основавшего компанию, Bloomberg оценил в $42,3 млрд. Замыкает топ-10 семья, владеющая немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Компанию в 1885 г. основал Альберт Берингер. Состояние его наследников сейчас оценивается агентством в $42,2 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes







Евгений Разумный / Ведомости

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер — рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния

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Евгений Разумный / Ведомости

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее

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Александр Щербак/ТАСС

На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место

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Евгений Разумный / Ведомости

Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку — с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте

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Евгений Разумный / Ведомости

Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее

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