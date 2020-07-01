Astana Finance Days: эксперты о вызовах и возможностях индустрии исламских финансов и финтех в эпоху пост-пандемии

Astana Finance Days: эксперты о вызовах и возможностях индустрии исламских финансов и финтех в эпоху пост-пандемии

С 29 июня по 3 июля в онлайн-формате проходит конференция «Astana Finance Days», где центральной темой обсуждений является вопрос развития рынков в меняющемся мире и влияние пандемии на мировую экономику. Казахстанские и иностранные эксперты обсуждают, как меняется экономическая ситуация, как это влияет на нашу жизнь и какие технологии вскоре могут стать неотъемлемой частью мира, который «больше не будет прежним». В частности, внимание уделено таким направлениям, как глобальная экономика, финансовые технологии, рынки капитала, право МФЦА, исламские финансы, а также развитие человеческого капитала.

Что такое исламские финансы и как они развиваются в Центральной Азии и мире? Какие перспективы у этого направления в Казахстане?

МФЦА — первая в регионе площадка, предоставляющая бизнесу системный доступ к быстрорастущему и перспективному сегменту инвестиций — исламским финансам. Крупнейшим сектором исламского финансирования является исламский банкинг, кроме него активно развиваются страхование (такафул) и исламский рынок капитала.

Казахстан планирует развивать индустрию исламских финансов в целях появления альтернативных источников финансирования, как для государственных и муниципальных проектов, так и для частных. Для этого в стране и МФЦА создана вся необходимая инфраструктура и нормативная правовая база, соответствующая наилучшим международным практикам и стандартам.

Индустрия исламских финансовых услуг в МФЦА включает в себя участников из числа исламских банков, компаний по управлению активами, инвестиционных фондов, такафул- и ретакафул-компаний, иных исламских финансовых организаций, а также ведущих международных институтов исламского финансирования.

«Международный финансовый центр «Астана» устанавливает диалог с разными игроками на рынке, мы рассматриваем это как позитивный знак», — сказал главный стратег компании Wahed Invest Мехди Бенслиман.

Важный момент – это инфраструктура. По мнению со-основателя цифрового исламского банка Tayyab Ивана Каменского, под инфраструктурой нужно понимать специальные цифровые платформы и использовать надежные финансовые решения.

«Необходимо иметь возможность открыть счет в цифровом формате и через него вести свою деятельность. Также мы говорим об использовании мобильных приложений – это платежи и денежные переводы без необходимости присутствия в офисе банка. Такие решения уже существуют и в Казахстане, и других странах Центральной Азии», — отметил Иван Каменский.

Кроме того, нужно оцифровать и финансовые инструменты, которые бизнес мог бы получать онлайн. Для этого можно создавать специализированные экосистемы или маркетплейсы, чтобы предлагать клиентам широкий спектр услуг.

Президент и генеральный директор Международного центра образования в области исламских финансоф, профессор Дато, доктор Мохд Азми Омар отметил, что микропредприятия и малый и средний бизнес сильно пострадали от пандемии коронавируса, в первую очередь из-за карантинных мер.

«Микропредприятия, малый и средний бизнес сильно пострадали от пандемии. В первую очередь из-за карантина, и даже после его ослабления все равно сохраняются правила самоизоляции, из-за чего компаниям трудно вернуться на рынок», — подчеркнул доктор Мохд Азми Омар.

Заметно повлияла пандемия, по его словам, и на благосостояние граждан. В качестве примера спикер привел статистику Малайзии по сбережениям граждан.

Согласно этим данным, представители группы самозанятых могут прожить в режиме карантина на свои сбережения только месяц. За этими пределами им уже нужна помощь государства, подчеркнул доктор Мохд Азми Омар.

«Что касается работников частного сектора, то они могут прожить не более двух месяцев на свои сбережения, после чего у них начнутся финансовые трудности. Они уже опустятся ниже черты бедности, и в экономике будет регресс», — сказал эксперт.

С другой стороны режим карантина дал толчок развитию цифровых платежей. По последнему исследованию компании Mastercard, многие пользователи платежных карт стали больше покупать онлайн. При этом доля платежей в Малайзии выросла больше, чем в остальных странах региона за счет роста покупок на интернет-площадках и использования бесконтактных кредитных карт. В целом же, по словам доктора Мохд Азми Омара, объем наличных платежей в стране сократился на 64%.

Как пандемия повлияет на сектор исламских финансов?

Главный стратег компании Wahed Invest Мехди Бенслиман считает, что нынешний экономический кризис, который наблюдается на фоне пандемии коронавируса, стал тревожным звонком для мировой экономики. Поэтому участники рынка должны пристально посмотреть на методы заработка денег. При этом компании, работающие в секторе исламских финансов, могут выйти из кризиса с хорошими результатами.

«Этот кризис является призывом к тому, чтобы мы изменили методы своей работы в контексте инвестиций. Они должны стать устойчивее, с упором на экологические аспекты», — отметил спикер.

После кризиса, считает Мехди Бенслиман, компании сектора исламских финансов будут иметь «хорошие позиции в плане инвестиций и финансирования». И в итоге нынешний кризис может запустить следующую стадию развития исламских финансовых институтов.

Что касается Казахстана, то для развития исламских финансов необходимо развивать законодательство и продвигать финансовую грамотность среди населения, чтобы добиться успеха на пути развития исламских финансов на своем рынке. Помочь этому может Международный финансовый центр «Астана», который поддерживает появление новых фининструментов в стране и регионе в целом.

«В столице Казахстана основали МФЦА, и с момента его создания у Казахстана появились возможности для развития специальных технологий и специальных методов финансирования, в частности, исламского. Теперь у нас есть цифровые инструменты финансирования для наших клиентов», — отметил Иван Каменский.

Мехди Бенслиман добавил, что у Казахстана есть «большой простор» с точки зрения продвижения инвестиций.

«Но помимо распространения инфраструктуры, важно распространять финансовую грамотность. Нужно обучать инвесторов тому, как вкладывать деньги и как использовать доступные инструменты с выгодой», — подчеркнул Мехди Бенслиман.

Развитие финтех в Казахстане и мире

Коронавирус внес заметные корректировки в планы компаний по всему миру. Меры, которые вводили правительства стран, привели к частичной или полной остановке работы компаний. На этом фоне новые возможности появились у компаний сектора финтехнологий.

Так, согласно отчету Tech Nation and Dealroom, финтех показал устойчивость во время коронакризиса, и в 2020 году на технологические компании Лондона пришлось 39% всех венчурных инвестиций. Другое исследование, проведенное консалтинговой компанией deVere Group, сообщает, что на фоне пандемии жители Европы стали на 72% чаще использовать финтех-приложения.

Аналогичная ситуация в Казахстане и в Центральной Азии. Так, в Казахстане из-за временного закрытия отделений банков и других кредитных организаций фининституты начали развивать свои цифровые сервисы. Например, на фоне карантина впервые появилась услуга дистанционного открытия карточных счетов. К концу апреля более 1 млн человек завели карточные счета онлайн, а около 700 тыс. получили карты с доставкой на дом.

Тренд на развитие финтеха и появление новых услуг, которые можно получить без посещения банков, будет развиваться и дальше, считают эксперты.

Около половины населения стран Центральной Азии до сих пор не охвачено финансовыми услугами, но развитие сетей интернета может исправить эту ситуацию. К примеру, в 2019 году средний уровень проникновения Всемирной сети в ЦА оценивался в 49%, и это уже позволяет банкам развивать свои digital-услуги. Особенно актуально это для Казахстана с проникновением в 79% и Кыргызстана с Узбекистаном, где показатель находится в районе 50%.

Мобильный банкинг поможет фининститутам предложить свои услуги жителям отдаленных районов и сельской местности, где нет филиалов и отделений. Благодаря хорошим показателям мобильного доступа к интернету – более 60% в среднем по Центральной Азии – это вполне реалистичный сценарий.

Важно дальше развивать законодательство и создавать условия для появления новых финтех-решений в области исламских финансов, считает президент и генеральный директор Международного центра образования в области исламских финансов Профессор Дато, доктор Мохд Азми Омар.

«Нужно создать условия, чтобы все предприятия, работающие в исламском финансировании, могли выйти в цифровой формат. МФЦА может помочь этому», — отметил спикер.

По его мнению, финтех-компании могут предложить рынку p2p-решения, то есть финансирование между участниками одной системы, краудфандинг. Эти деньги могут быть использованы для финансирования МСБ. И благодаря гибкому законодательству, которое помогло бы компаниям сектора развиваться, Казахстан мог бы стать центром распространения исламских финансовых услуг во всей Центральной Азии.

«Но помимо распространения инфраструктуры, важно распространять финансовую грамотность. Нужно обучать инвесторов тому, как вкладывать деньги и как использовать доступные инструменты с выгодой», — подчеркнул Мехди Бенслиман.

Важно дальше развивать законодательство и создавать условия для появления новых финтех-решений в области исламских финансов, считает Мохд Азми Омар.

«Нужно создать условия, чтобы все предприятия, работающие в исламском финансировании, могли выйти в цифровой формат. МФЦА может помочь этому», — отметил спикер.

По его мнению, финтех-компании могут предложить рынку p2p-решения, то есть финансирование между участниками одной системы, краудфандинг. Эти деньги могут быть использованы для финансирования МСБ.

И благодаря гибкому законодательству, которое помогло бы компаниям сектора развиваться, Казахстан мог бы стать центром распространения исламских финансовых услуг во всей Центральной Азии.

Экосистема венчурного капитала в СНГ

Представители ведущих венчурных фондов, ассоциаций и инвесторы из Казахстана, стран Центральной Азии и России обсудили влияние пандемии COVID-19 на венчурный рынок и перспективы его дальнейшего роста.

В Казахстане рынок стартапов пока находится на ранней стадии развития. Здесь работают программы акселерации, например, AIFC Fintech hub, Astana hub и TechGarden. Дополнительные стимулы к росту рынка может дать МФЦА.

«Юрисдикция МФЦА только зарождается, но принципы, которые заложены в ней – передовые для СНГ. Возможно, это лучшая конструкция в СНГ», — отметил сооснователь и генеральный партнер Starta Ventures Алексей Гирин.

Для стартапов рынки стран СНГ небольшие. Например, в России более 120 млн онлайн-пользователей, и потому крупнейшие местные компании, например, Mail.ru, «Яндекс», Ozon и Wildberries работают в розничном сегменте.

«Чтобы стать корпоративным игроком, нужно выходить на глобальный рынок. Например, каждый стартап в Израиле – глобальный, так как нет местного рынка и для роста бизнеса необходимо ехать в США, Великобританию, Китай», — отметил генеральный партнер венчурного фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский.

Аналогичная ситуация в Украине. Инвестор Мурат Абдрахманов отметил, что местные компании заточены на внешний рынок. В результате есть три компании-«единорога»: People.ai, Gitlab и Grammarly.

В Узбекистане развиваются направления финтех, маркетплейсов, а также медтех. Объем венчурного капитала в стране – менее $10 млн, инвесторы – местные «ангелы» и зарубежные фонды. В этой связи Дильшод Зуфаров, генеральный директор Uzbekistan Venture Capital Association, предложил создать Central Asian Investment Club для объединения всех инвесторов и фондов региона.

Во время текущего кризиса технологические компании усилили свои преимущества, их оценки инвесторами увеличились. Международный финансовый центр «Астана» предлагает компаниям полную и многофункциональную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций.

Казахстанский форум образовательных технологий EdTech

В рамках конференции «Online Astana Finance Days 2020» в цифровом формате прошел второй Казахстанский форум образовательных технологий EdTech. Центральной темой этого года стала цифровизация образования по всему миру на фоне уроков социальной изоляции.

Пандемия и социальная изоляция стали стимулом для индустрии образовательных технологий – по всему миру идет ускоренная цифровая трансформация системы образования. Школы, вузы и профессиональные сертификации стремительно переходят в онлайн, и новая цифровая реальность в этой сфере уже не кажется далеким будущим.

Эксперты обсуждали актуальные вопросы поиска и привлечения высококвалифицированных IT-специалистов в образование; уроки, которые извлекла индустрия из социальной изоляции и цифровой трансформации образования; роль человеческого капитала в цифровой экономике и место образования в Четвертой промышленной революции.

Заместитель Председателя Правления, АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов считает, что 2020 год запомнится надолго, и современники будут пересказывать кейсы цифровой трансформации, приводя пример, когда целые индустрии и страны объединились для решения одной единственной проблемы – поиска верных решений для соблюдения социальной дистанции за счет EdTech.

«Именно поэтому мы собрали лучших экспертов, которые способны предложить решения и создать международную коллаборацию в самой экологичной сфере экономики – в образовании», — сказал он.

Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Павел Коктышев отметил, что сфера образования сейчас претерпевает колоссальные изменения. Гибкие и эффективные подходы в обучении становятся более доступными, появляются инновационные методики, которые формируют новую индустрию образования.

«Приятно видеть примеры успешной реализации казахстанских проектов и инициатив, которые подтверждают эффективное применение инновационных технологий. И сейчас самое время обсудить эти изменения и новшества индустрии с экспертами из разных экосистем для того, чтобы прийти к общему пониманию, какие изменения в образовании необходимы на данном этапе», — сказал он.

Что происходит с обществом и экономикой в меняющемся мире?

По последнему прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика упадет сразу на 4,9%, хотя и с последующим ростом на 5,4%. Однако много до сих пор зависит от успехов человечества в борьбе с пандемией, и если она не пойдет на спад до конца 2020-го, то и в 2021 году рецессия может продолжиться. В таких условиях бизнесу становится сложнее привлекать инвестиции для поддержания своей работы или развития: инвесторы становятся осторожнее, многие из них выводят капиталы с развивающихся рынков. Помочь могут финансовые площадки – международные финансовые центры, которые помогают развитию рынка, предлагая доступ к финансированию в разных форматах. Казахстан еще в 2018 году запустил собственный МФЦ «Астана», чтобы поддержать диверсификацию экономики.

Представитель компании «Ozara Services» Пол Пуллингер подчеркнул, что пандемия заставила сменить свои планы и направить свои усилия в ином направлении. В частности, речь идет о финансовой поддержке сельского хозяйства.

«Мы сумели оказать такую поддержку. У нас имеется рост ВВП, несмотря на пандемию. Хотя прогнозы и были несколько пессимистичны. Кроме того, мы обеспечиваем диверсификацию и значительные инвестиции. Казахстан сейчас стремится локализовать некоторые свои отрасли, в том числе транспорт и промышленность. Вместо того чтобы импортировать различные автомобили и грузовые машины. Мы также уделяем особое внимание транспортному сектору и сельскохозяйственной технике. Мы думаем, что у нас хорошее будущее и сильная экономика. Для инвесторов в Казахстане благоприятный климат, есть хорошие возможности для развития», — сказал он.

Партнер-основатель юридической фирмы Emirates Legal, учредитель Emirates Legal Limited, регулируемой МФЦА Сайед Муджтаба Хусайн отметил, что пандемия запустила перезагрузку и остановила развитие в некоторых странах. Развитый мир вернулся на уровень развивающегося мира.

«Это означает, что если для МФЦА есть шанс вырасти, то этот шанс наступил сейчас. Если говорить о Казахстане, то здесь выделяется 4 основных сектора экономики. Это торговля (17, 3% ВВП), горная добыча (16% ВВП), нефтегаз (13,3% ВВП). МФЦА- это инвестиционный шлюз для Казахстана в Центральной Азии», — сказал он.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz

Финтех Хаб МФЦА — это точка сопряжения всемирных стартапов, предпринимателей, корпораций, инвесторов, ведущих экспертов индустрии и специалистов. Развитие финтеха в МФЦА включает программы поддержки стартапов, корпоративных инноваций, рынка венчурного капитала, специально разработанные правила и регулятор, позволяющие тестировать продукты и решения в области финтех. http://www.fintech.aifc.kz/

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-бот





Источник