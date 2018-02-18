Андрей Созин: у МОК есть желание дискредитировать Россию: EADaily

У Мок есть желание дискредитировать Россию. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин.

Сегодня СМИ с пометкой «Молния» опубликовали сообщение, что один из допинг-тестов керлингиста Александра Крушельницкого, бронзового призёра ОИ-2018, показал подозрительные результаты. К Крушельницкому были направлены допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — не решенный вопрос.

Как ранее сообщало EADaily, международный олимпийский комитет (МОК) многократно проверял российских спортсменов, прежде чем пустить их на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Казалось, у выступающих под нейтральным флагом россиян уже не может быть никаких проблем с допингом, однако на деле все вышло совсем не так.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, не стесняясь в выражениях, прокомментировал информацию об обнаружении запрещённого мельдония в крови бронзового призёра ОИ-2018 Александра Крушельницкого. «Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так — нам п… ц!!! Ждём новостей!!!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин подтвердил, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба B бронзового призёра Олимпийских игр — 2018 российского кёрлингиста Александра Крушельницкого в его присутствии. «Действительно, завтра будут вскрывать пробу B у нашего спортсмена, и после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию. У нас нет факта подтверждения положительной пробы А. Ждём вскрытия пробы B и официальных заявлений», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».





Источник