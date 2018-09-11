Alibaba, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФон» объявили о создании AliExpress Russia







Фото: пресс-служба РФПИ











Alibaba, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФон» запускают AliExpress Russia на базе российского бизнеса Aliexpress и Tmall. СП будет обслуживать трансграничные и местные торговые онлайн-площадки. Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.ru Group.Сделка станет крупнейшей на российском рынке e-commerce, на старте новая компания оценивается в $2 млрд. Таким образом, год переговоров о локализации в России бизнеса AliExpress с участием Сбербанка привели к появлению AliExpress от Mail.ru Group





Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании совместного предприятия на российском рынке e-commerce под названием AliExpress Russia. Проект был презентован в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2018). Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.ru Group. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2019 года.



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После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки и ее согласования всеми партнерами в СП, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах. Сделка станет крупнейшей на российском рынке e-commerce.

«Благодаря партнерству с ведущей российской интернет-платформой AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. Имея доступ к этой уникальной платформе и аудитории, СП получит возможность занять значимое место в цепочке ценностей образа жизни российских потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок», — отмечается в совместном заявлении.

Объявление о создании СП стало поводом для роста акций «Мегафона» и Mail.Ru Group. К 11.00 по Москве акции Mail.Ru Group на LSE торговались на уровне $23,7 за штуку, в то время как на открытии торгов цена составляла $22. Бумаги «Мегафона» на Московской бирже стоили 558 руб за акцию против 550 руб в начале торгового дня.

Слияние гигантов

По условиям сделки, Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью СП, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia, приобретя общую долю 13% путем инвестиций капитала и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba Group. «МегаФон» продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia. Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%, говорится в релизе Mail.Ru Group

AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами. В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления



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По данным источников «Коммерсанта», РФПИ и Alibaba вложат средства в единую холдинговую структуру через покупку ее привилегированных акций, а также фонд выкупит у китайской компании часть обыкновенных акций. «МегаФон» передаст Alibaba Group в обмен на 24% акций СП 10% акций Mail.ru Group. Вкладом самой Mail.ru Group в СП станут маркетплейс по продаже товаров из Китая Pandao, деньги, а также услуги по интеграции AliExpress Russia с экосистемой интернет-компании, уточнил газете глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Размеры инвестиций не разглашаются. Как сообщают «Ведомости», РФПИ вложит в СП до $300 млн

С учетом оценки доли Mail.ru Group (капитализация холдинга на бирже в Лондоне оценивается в $4,8 млрд) и обмена «Мегафоном» 10% акций интернет-компании на 24% акций в СП, сделка станет крупнейшей в российском e-commerce. AliExpress Russia на этапе создания можно оценить почти в $2 млрд, что вдвое больше СП «Яндекса» и Сбербанка.



AliExpress Russia стимулирует

Участники СП вместе с появлением AliExpress Russia обещают стимулирование развития российской цифровой экономики благодаря «уникальным преимуществам каждого из участников соглашения, включая опыт в сфере электронной коммерции, в сегменте социальных сетей и цифровых медиа, в логистике и в работе с локальным рынком, партнерство поможет ускорить развитие цифровой экономики в России». Оно также будет способствовать долговременному технологическому сотрудничеству и построению инфраструктуры коммерции в России и мире.

«Mail.Ru Group рада стать стратегическим партнером AliExpress Russia, что позволит создать для наших пользователей уникальное предложение в области социальной коммерции. Вместе мы сфокусируемся на развитии существующих продуктов, а также на интеграции продуктов в социальных сетях. Большинство российских потребителей уже являются нашими клиентами, и партнерство позволит нам значительно увеличить доступ к различным сегментам коммерческих предложений, в том числе от зарубежных и местных продавцов», — отметил глава Mail.ru Group Борис Добродеев.

Как ожидается, AliExpress Russia усилит глобальную экосистему Alibaba Group, что позволит предложить потребителям уникальный ассортимент высококачественных продуктов всех ценовых категорий из России, Китая и других стран мира. Кроме того, СП создаст широкие возможности для российского малого и среднего бизнеса. Они получат доступ к обширной экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом. «Платформами Alibaba пользуются более 600 млн потребителей; таким образом, у российского малого и среднего бизнеса появится доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России, и включающему потребителей из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Европы, Индии и других стран», — говорится в релизе.

«Новая компания будет сочетать преимущества российского и китайского бизнеса. Это уникальный пример технологического сотрудничества наших стран. Мы надеемся, что благодаря сочетанию лучших технологий, опыта и возможностей СП станет неоспоримым лидером на российском рынке e-commerce, предоставляя российским потребителям возможность приобретать товары по доступным ценам, и позволяя российскому бизнесу конкурировать на международном рынке. Наша инвестиция – пример лидерства РФПИ в цифровой трансформации России», — уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев

В свою очередь, президент Alibaba Group Майкл Эванс назвал партнерство важным этапом международной экспансии Alibaba, которое позволит объединить лидеров локального рынка с глобальной экосистемой китайского ретейлера. «Партнерство AliExpress Russia с ведущей российской интернет-компанией поможет оцифровать и трансформировать в России цепочку создания добавленной стоимости в ритейле, обеспечивая беспрепятственный и инновационный опыт для потребителей, а также предоставляя российским предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса значительные возможности роста на отечественном рынке и международной экспансии», — заявил президент Alibaba Group

«Электронная коммерция идеально вписывается в нашу быстро развивающуюся экосистему партнерских отношений для создания лучших в своем роде предложений в таких сферах, как финансовые услуги, медиа и других клиентских сервисов. Партнерство обеспечивает беспрецедентный доступ к российской потребительской базе, что выгодно для всех сторон», — заявил генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Выбор партнера для Alibaba

Локализация AliExpress, главного для россиян зарубежного интернет-магазина, обсуждается последние несколько лет. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, на покупки в китайских онлайн-магазинах приходится около 52% всех зарубежных покупок россиян, около 60% – покупки на AliExpress, т. е. это около 116 млрд рублей в 2017 году. Помимо AliExpress китайская компания около года развивает в России бренд Tmall – онлайн-площадку, где продаются брендированные товары и которая сотрудничает с российскими продавцами.

В 2017 году стало известно, что от переговоров с Alibaba отказался «Сбербанк» – госбанк еще с 2016 года заявлял о планах создания глобального игрока в ретейле. Ранее планировалось, что две компании тоже создадут совместное предприятие — платформу электронной торговли в России на базе приложения банка. В итоге госбанк выбрал в качестве партнеров «Яндекс» и на базе маркетплейса «Яндекс.Маркет» запустил площадку «Беру».

Как утверждали источники РБК, в сотрудничестве с Alibaba Group был условный «риск национальной безопасности» из-за того, что стратегический, «но все же иностранный инвестор» получил бы доступ «к крупнейшей инфраструктуре государственного банка». «К сожалению, мы не сумели договориться, после чего нашли согласие с «Яндексом». И, собственно, наш проект «Яндекс. Маркет» — это конкурент Alibaba», — заявил позже глава банка Герман Греф.

В декабре 2017 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о том, что фонд может стать партнером Alibaba в России. Тогда Дмитриев уточнял, что РФПИ работает над расширением инвестиций в технологический сектор, для этого фонд создал структуру «РФПИ технологии»: «Мы пригласили ведущих партнеров из Китая, Японии, Сингапура, Европы, Арабских Эмиратов, которые вместе с нами будут инвестировать в технологические проекты в рамках вашей инициативы по цифровой экономике».

Тогда же, в конце 2017 года, Mail.ru Group запустила онлайн-площадку Pandao для покупок у китайских продавцов. В январе 2018 года ретейлер получил 1,2 млн заказов, но за полгода не сумел составить серьезную конкуренцию другим игрокам. По данным SimilarWeb, в августе 2018 года количество посетителей сайта Pandao составило 3,6 млн, «Яндекс.Маркета» — 111,8 млн, AliExpress (в России) — 188 млн. В итоге Pandao вошла в AliExpress Russia. Причем этот вопрос был одним из ключевых при обсуждении СП между партнерами, утверждают источники РБК.

Задача локализации и, фактически, нейтрализации глобального китайского конкурента, а также создание универсальной торговой площадки и глобальной базы клиентов была решена полностью за счет целой цепочки слияний на российском рынке e-commerce: в мае «МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создали компанию «МФ технологии», которая будет реализовывать проект цифровой платформы на базе Mail.ru Group и в сентябре Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основали AliExpress Russia.

Как отмечают в РФПИ, все данные, которые будут использоватьсяAliExpress, будут обрабатываться и храниться на территории России, и в СП будут использоваться отечественные платежные системы. Кроме того, стороны построят большой центр для развития технологий искусственного интеллекта и центр обработки данных в России. Между тем, по словам двух источников РБК, близких к участникам будущего СП, «у сторон по-прежнему много вопросов для согласования — все находится в процессе обсуждения». «Есть ряд принципиальных моментов, о которых стороны пока не договорились — это и конкуренция между активами, и уровень доступа китайцев к инфраструктуре и многое другое», — заявили собеседники агентства.





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