4G запустили почти на всех станциях столичной подземки — Минфин

28 октября «Киевстар», Vodafone Украины и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция «Теремки», на которой 4G появится до конца декабря. Об этом сообщило Минцифры в телеграм-канале.

Почему «Теремки» без 4G

Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени.

Согласно сообщению, каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 000 абонентов всех трех операторов. Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в «подземке» более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.

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Также Министерство сообщило, что средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/c.

Напомним

4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте 2020 года, а еще на 8-ми станциях в июле.

Для работы 4G в «подземке» операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц.

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