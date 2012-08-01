Компания Милкиленд купила производителя сыров в Польше

Компания Милкиленд приобрела Мазовецкий сыродельный завод Островия, расположенный в городе Остров Мазовецкий Мазовецкого воеводства, Республика Польша. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Островия сегодня не работает на полную мощность, говорят в Милкиленде, и для его нормальной работы необходимы инвестиции, в частности, на приведение предприятия в соответствие с требованиями рынков СНГ.

Ожидается, что на плановые мощности предприятие выйдет в 2013-2014 годах.

Сумма сделки не разглашается.

По словам Анатолия Юркевича, главного исполнительного директора Milkiland N.V., Островия дополняет существующие активы Милкиленд и после вложения некоторых инвестиций может стать одним из наиболее мощных и наилучшим образом оснащенных сыродельных предприятий группы.

«Это приобретение придало дополнительное международное измерение бизнесу Милкиленд», — говорит Анатолий Юркевич, исполнительный директор Milkiland N.V. По его словам, к преимуществам польской молочной промышленности, в первую очередь, относится развитая сырьевая база, приемлемая себестоимость и технологическая развитость.

Островия может производить основную продукцию Милкиленд, в частности, твердые, мягкие и плавленые сыры, йогурты. В 2003-2007 годах Островия прошла модернизацию.

Напомним, ранее Милкиленд сообщал, что намерен в 2012 году приобрести завод по производству сыра мощностью до 20 тыс. тонн продукции в год в одной из стран ближнего зарубежья — Польше, Беларуси или России.

Предполагается, что средства будут взяты из ранее привлеченного синдицированного кредита в 2011 году. В пресс-службе отметили, что выбор стран обусловлен, в первую очередь, доступностью ресурсной базы для производства.

«Наибольшую инвестиционную привлекательность имеет Польша, поскольку в данной стране сложились наиболее приемлемые закупочные цены на молоко», — говорилось в сообщении.