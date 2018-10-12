Сийярто заявил, что заявления украинских политиков напоминают ему «самую мрачную диктатуру»

Позиция украинского политикума относительно ситуации в Берегово «напоминает самые мрачные диктатуры»

Сийярто заявил, что заявления украинских политиков напоминают ему «самую мрачную диктатуру»

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также добавил, что украинские политики хотят изменить этнический состав Берегово «и еще больше уменьшить соотношение проживающих там венгров, расселив в городе украинцев».

«Те, кто принимает решения в Украине говорят о предложениях, которые напоминают о самых темных диктатурах, поскольку они хотят изменить этнический образ Берегового и сократить число венгров, проживающих там, заселив город украинцами», — говорится в сообщении.

Также Сийярто отметил, что шокирован отсутствием осуждения со стороны украинского правительства.

Как сообщала «ДС», по мнению венгерских дипломатов, украинские власти имеют прямое отношение к сайту «Миротворец», а президент Петр Порошенко лично дат отмашку на начало «кампании ненависти к венграм».

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