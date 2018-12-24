СМИ: народ «проснулся» и начал требовать от власти уважения — Новости политики — Правда.Ру

Последние шесть месяцев социологи наблюдают высокую степень изменения ценностного мнения россиян. От более иерархических и популистских взглядов, россияне приходят к полному равенству перед законом для всех категорий граждан. Также жители России считают, что государству необходимо смягчить внешнюю политику. Это следует из социального опроса, проведенного Сергеем Белановским и Михаилом Дмитриевым, предсказавшими массовые акции протеста в 2012 году.

Авторы исследования подчеркивают, что наблюдали аналогичную ситуацию и в 2012 году. Однако тогда процесс изменения общественного мнения продлился недолго и не был закреплен. Предсказать точный результат текущих изменений эксперты не могут из-за новых особенностей, которые стали преобладать в мышлении россиян. Один из примеров, который приводят авторы исследования — парадокс мнений в вопросе обороны. Жители России считают, что государство не должно участвовать в военных конфликтах, однако одобряют большие расходы на армию.

Респонденты отмечают качества, которые должны быть присущи идеальной России: инновационная промышленность, социальная справедливость, равенство перед законом, уверенный научный прогресс, взаимное уважение, свобода и внимание к экологическим проблемам. Помимо этого, опрошенные считают, что в России нового поколения обязательно должны присутствовать: одинаковые и конкурентоспособные условия для ведения бизнеса, современная медицина, новейшая образовательная система, а также культурные ценности.

Авторы исследования считают, что россияне остро реагируют на высказывания политиков, потому что они открыто пренебрегают уважением к простым людям. Решение о проведении пенсионной реформы, также вызывает у российских граждан негативные эмоции, потому как власти в одностороннем порядке приняли решение не посоветовавшись с общественностью. Напомним, последнее подобное исследование проводилось весной текущего года. Тогда россияне были согласны с внешним курсом страны, однако не разделяли внутреннюю политику.

Теперь общественное мнение кардинально изменилось. Почти 60% опрошенных считают, что Россия ведет себя слишком агрессивно на международной арене. Причиной этому стали шпионские скандалы, обострение боевых действий в Сирии, а также провальные запуски «Роскосмоса». По мнению общественности, все подобные поражения способствуют понижению репутации государства, и ведут только к ухудшению дел.

На фоне понижения уровня доверия к федеральным СМИ и падения общего рейтинга руководящих элит, в РФ могут появится новые общественные лидеры, которые смогут активизировать население государства и создать новые политические течения, — считают авторы исследования.

Эксперты отмечают, что резкое изменение общественного мнения — это результат развития критического мышления. Все больше россиян начали понимать ответственность, которая на них возложена как на граждан своей страны.

Далее российское общество может следовать по трем вариантам развития событий. Первый — это консолидация, при появлении новой внешней угрозы. Второй — возвращение к популистским настроениям. И третий — сохранение новых взглядов, в случае сохранения текущих позиций РФ в политике и экономике.

Напомним, ранее «Правда.Ру» уже публиковала данные социологического опроса, который показал, что россияне не видят положительного государственного курса.

Фото: Wikimedia Commons

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