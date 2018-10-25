Нужен ли ВЛКСМ вместо «Лидеров России» и молодежек?

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! — фраза из песни, ставшая негласным девизом ВЛКСМ — организации которая на днях отметит круглую дату.

Как раньше писали (и заставляли учить советских студентов) — одним из главных завоеваний революций 1917 года стало создание Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), который впоследствии был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.

29 октября комсомольскому движению исполнится 100 лет. С точки зрения государственной политики в структурах этой молодежной организации готовились будущие лидеры Советского Союза и России, как правопреемника СССР. Насколько оправдала возложенную на нее партией ответственность вся последующая деятельность организации. Нужны ли сегодня молодежные движения, подобные ВЛКСМ?

С этими и другими вопросами, связанными с юбилейной датой комсомольской организации, корреспондент Правда. Ру обратился к Степану Михайловичу Киричуку, депутату тюменской городской Думы, бывшему сенатору РФ.

— Приближается столетие комсомола. С точки зрения государственной политики в структурах этой молодежной организации готовились будущие лидеры Советского Союза и России. Многие из бывших комсомольских функционеров и сегодня управляют страной. Насколько стране снова необходима подобная организация?

— Помните, великий Виктор Степанович Черномырдин, которому сегодня исполнилось бы 80 лет, как-то сказал, что бы мы не строили, а КПСС получается. Вряд ли мы построим подобную комсомолу организацию сейчас. Но тогда она играла очень существенную роль, она давала возможность молодежи заполнять все ниши — и потусоваться, и песни попеть у костра, и какаю-то музыку послушать, даже запрещенную. Это все в комсомоле было. Комсомол действительно объединял. И мне кажется, что комсомольцы старшего поколения, и в какой-то степени моего времени, выросли более крепкими руководителями, чем коммунисты, которые их воспитывали, курировали их. Потому что они были более свободные, сейчас бы сказали, не интерактивные, а современные. Я бы с удовольствием участвовал в воссоздании подобной организации, но пусть будет не Коммунистический союз молодежи, пусть будет Союз молодежи, пусть будет общество молодежи, Но, мне кажется, что те наши структуры, которые были, помните, «Идущие вместе», «Наши», «Молодая гвардия», пионерские отряды, которые КПРФ пропагандирует, все равно эти организации какие-то искусственные, а комсомол был естественным, настоящим.

— Если сравнивать ВЛКСМ с сегодняшней программой «Лидеры России», что в них общего? Можно ли было рассматривать с этой точки зрения создание движение «Наши» как попытку продолжения идеи ВЛКСМ? Какой из подходов — ВЛКСМ или «Лидеры России» — наиболее был бы полезен сейчас для страны?

— Я еще не видел успешных «Лидеров России», я видел ребят, которые заступили на какие-то более-менее серьезные должности. Но чего добился регион после прихода тех губернаторов, которые встали у руля по окончания «Лидеров России», каким он стал, а каким стало министерство, после того, как туда внедрились заместители и министры из молодых лидеров? Я что-то пока не вижу каких-то изменений.

Им надо поработать, и только время покажет, насколько его деятельность была эффективной, и только после этого мы будем судить о них, а не так, что вот его назначили — и он уже успешный. Это из области фантастики. Чтобы быть успешным, надо пройти не конкурс, а надо пройти школу жизни, практику. А практика — это рабочий, бригадир, мастер, начальник цеха, и так далее, инженерно-технический работник, директор, а потом уже директор департамента или замминистра.

Вот, как должно быть, а не то, что он очень хорошо знает какую-то теоретическую часть, и очень хорошо ориентируется в команде, или еще что-либо. Будем ждать, надежда есть, но это должна быть совсем не та организация, а совершенно другая. Комсомол и нынешние «Лидеры России», это совершенно разные вещи. Комсомол — это были все, и из этих всех выделялись лидеры.

— Понятно, другой подход был?

— Конечно, да, из всех. Давайте я вам два примера приведу — это Неелов Юрий Васильевич, секретарь комсомола Тюменского Обкома, и Матвиенко Валентина Ивановна, секретарь Петербургского Обкома. Они до сегодняшнего дня все равно лучше нас, а мы были все равны, все были в одинаковых условиях, а они лучше нас, потому что у них организаторские способности, и восприятие всего, и практика, и теория у них выше.

— А комсомол помог высветить эти способности?

— Да. Сегодня принята форма лидеров в России. Давайте будем ждать, будем надеяться, будем верить, что из них действительно получатся хорошие управленцы. Вот наш тюменский замгубернатора, Вадим Михайлович Шумков, недавно направленный губернатором в Курганскую область, исполняющим обязанности губернатора Курганской области, я его знаю очень давно, человек, который прошел очень большую школу. Хочется верить, что у него получится в Курганской области, хотя для того, чтобы получилось в Курганской области, мало его таланта, нужна еще огромная поддержка, и нужна поддержка, прежде всего, федерального центра, тогда, может быть, и получится. Я в своей жизни комсомольцем был всегда, но никогда не был даже секретарем первичной комсомольской организации, всю жизнь проработал так, что комсомольцы командовали мною. Но я на них не в обиде. Очень хорошие воспоминания, и дай бог, чтобы нынешняя молодежь нашла тоже такие же формы общения. Кстати, есть формы общения — тот же Сириус, очень интересная вещь, те же общения на Селигере, это тоже очень правильное направление. Наверное, подобное и будет развиваться дальше. Я думаю, что у нашей молодежи хорошие перспективы.

Ранее Правда. Ру приводила данные опроса молодежи, проведенные Фондом общественное мнение, которые выявили либерально-социалистическую направленность молодых россиян от 17 до 34 лет.

Читайте также:

«Движение школьников» поможет воспитанию детей в духе традиций — депутат

«Комсомол критиковали, но без него не лучше»

Почему Навальный промывает мозги школьникам и студентам

Источник