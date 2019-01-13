Мировая экономика-2018 в одной картинке: над «сверхдержавой» Россией посмеялись — UAportal

В сети продемонстрировали рейтинг стран мира с наибольшим ВВП, что вызвало новые насмешки над Россией.

Отмечается, что мировой ВВП оценили на уровне в $80 триллионов, 2/3 части которого составляют всего 10 стран.

В соответствии с рейтингом в топе экономик оказались США (24,4%), Китай (15,4%), Япония (6,13%), Германия (4,63%), Великобритания (3,3%), Индия (3,27%), Франция (3,25%), Бразилия (2,59%), Италия (2,44%) и Канада (2,08%).

Россия же в то время имеет показатели на уровне всего в 1,99%, что не выгодно отличает ее от стран «загнивающего Запада».

«Мировая экономика в 2018 году. Найди сверхдержаву», — прокомментировали ситуацию на канале MDK.

Напомним, ранее российский политик Леонид Гозман предсказал Украине большие проблемы из-за России.

Автор: Валерия Куценко



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